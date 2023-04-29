交通罰款逾期未到案是詐騙　簡訊內容網址結尾可辨識

▲ 交通罰款逾期未到案是詐騙 。（圖／交通部公路總局嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙新手法又來了！有民眾向嘉義區監理所反應收到簡訊，內容為「您有一筆交通罰款逾期未到案，請於112/04/26前繳納，查詢及繳費請點此t.ly/mvdis.gov.tw 回覆1啟動連結查詢」，繼本月燃料費繳費詐騙簡訊後，近期已進階轉換到詐騙交通違規，簡訊內容網址改為｢gov.tw｣結尾，但點進去的網頁是iyantai.net，並非公路總局所屬監理服務網。

無獨有偶，公路總局用路人服務中心又傳有一詐騙集團撥打市內電話方式，自稱是八德路承辦人員（來電顯示：0），能稱呼民眾全名及地址，告知您名下有一台車，也會告知車號，該車有許多欠費未繳請盡快處理否則會由松山派出所出面，他們可以唸出民眾身份證字號及地址，且當通電話時，可替民眾轉往松山派出所對話。

由於詐騙集團再次利用燃料費欠費、交通違規罰款進行詐騙，提醒大家若對繳費簡訊及電話內容有疑義，請向各監理機關查證，或可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，以免荷包失血。

嘉義區監理所所長黃萬益提醒您，民眾可多加利用監理服務網或監理服務APP查詢各項監理業務相關資訊、繳費情形，一有疑問即可透過監理服務網查證，辨其簡訊內容真假，不失為一簡便查證管道，只要於電腦或手機輸入「監理服務網」，您所需要的資訊，即可快速提供多元簡便服務，不出門也能在家申辦可線上辦理的各項監理業務，便利、安全又防詐騙。