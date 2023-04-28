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社會 社會焦點 保障人權

收購百萬顆鼻炎藥錠...煉1.6億安毒　月入百萬「狂買電動車股票」

記者邱中岳／台北報導

刑事局四大隊接獲報案，有屏東黑幫成員組成販毒集團，從2022年4月開始，找人在新北市三峽區的藥局四處收購含有假麻黃素的感冒、鼻炎藥錠，透過盤商收購轉往屏東製毒工廠，最後由黑幫成員提煉成安非他命販售，初步估計，半年內就提煉出市值1.6億元的安非他命。

警方調查，42歲的劉姓男子與35歲的厲姓男子，平時混跡屏東地區，為地方的角頭份子，竟然從2022年4月開始，劉姓男子派人在新北市三峽區，四處找藥局收購「鼻炎藥錠」。

▲▼刑事局查獲製毒集團收購感冒膠囊提煉麻黃素，警方從收購下游到製毒成員，共計逮9人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局查獲製毒集團收購感冒膠囊提煉麻黃素，警方從收購下游到製毒成員，共計逮9人。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後再由負責收購的成員，將藥錠以每顆加價3元賣給中盤商，中盤統合之後再以每顆加價1元的方式賣給劉姓男子，劉在利用屏東的獨棟透天厝改裝成製毒工廠，給厲姓男子提煉毒品。

初步估計，從2022年4月至9月開始，差不多收購百萬顆鼻炎藥錠，據了解，這些藥錠可以收購2百公斤的安非他命毒品，每公斤以市價80萬元估計，可製作出市價超過1.6億元的安非他命毒品。

▲▼刑事局查獲製毒集團收購感冒膠囊提煉麻黃素。（圖／記者邱中岳攝）

▲製毒集團在新北市藥局四處收購毒品，半年提煉1.6億毒品流入市面。（圖／記者邱中岳攝）

警方事後追查，逮捕涉嫌上藥局購買鼻炎藥錠的3名下游廠商，每個月估計可以賺10萬元獲利，有中盤商光每個月可以有1百萬元的收入，還有中盤商看上電動車趨勢，還將獲利轉投資電動車概念股，最後也被警方查扣。

警方指出，共計查扣假麻黃素將近4公斤，現金85萬元，另外還有藥錠去膜機、攪拌機以及50多款的感冒藥空盒，最後也查扣1百萬顆各式感冒、鼻炎膠囊，警方共計逮捕9人到案，訊後依照毒品罪嫌送辦。

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