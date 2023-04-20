10億喵喵被抄引爆內戰！弘仁會「雙北連轟64槍」　幕後恩怨曝光

▲基隆地檢署偵破2座第三級毒品喵喵製毒工廠，及貨櫃走私第二級毒品大麻。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

基隆地檢署日前分別在新北市及宜蘭縣偵破製毒工廠，起獲市價近10億元的半成品及原料；據了解這批毒品原本是竹聯幫弘仁會要交貨給華山幫，卻被警方查獲，弘仁會要華山幫承擔一半損失遭拒種下衝突禍根，19日華山幫陸續在北市中山區及板橋區朝弘仁會開了13槍，今弘仁會報復再派槍手示威，朝華山幫的當舖開了51槍。

12日基隆地檢署指揮警方，在新北市汐止區及宜蘭縣壯圍鄉，偵破製造第三級毒品4-甲基甲基卡西酮(俗稱喵喵)的製毒工廠。其中「汐止製毒工廠」查獲新興毒品喵喵成品、半成品達450公斤、製毒原料約400公斤；「宜蘭壯圍製毒工廠」查獲毒品喵喵成品、半成品約250公斤、製毒原料約600公斤，總價值近約10億。

據了解，這兩處製毒工廠屬於竹聯幫弘仁會所有，原本要將製成的毒品交貨給華山幫，未料提前遭警方查緝，製毒師傅也被羈押禁見，事後弘仁會要華山幫承擔一半損失，遭到拒絕，弘仁會不甘損失，雙方因此撕破臉。

19日凌晨1時許，華山幫教唆17歲吳姓少年與24歲林姓男子開著BMW，在台北市中山區雙城街埋伏，見弘仁會成員20歲蘇姓男子及19歲薛姓男子開著黑色ALPHARD出現，隨即朝車開槍，雙方在街上展開追逐，蘇、薛2人座車在板橋華江橋上爆胎，停到文化路等待拖車來時，再被吳少及林男追上，前後共開了13槍，在黑色ALPHARD留下10個彈孔。

▲19日凌晨爆發追車槍擊案。（圖／記者陳以昇翻攝）

20日上午8時許，弘仁會不甘心，派17歲劉姓少年揹著改造衝鋒槍，搭計程車，到土城區四川路華山幫經營的當舖，光天化日下朝大門連開了51槍，隨即跳上計程車聯絡律師後，到板橋大觀派出所投案，整個犯案過程都被經過的行車記錄器拍下。

▲弘仁會派17歲劉姓槍手，持改造長槍掃射當鋪51槍。（圖／翻攝自記者爆料網）

兩派黑幫把雙北市當成戰場，完全無視警方掃黑決心，對此，新北市警察局長廖訓誠表示，不會容忍被黑幫挑釁，今晚將進行掃黑行動、擴大臨檢。新北警表示，本案已由刑事警察大隊與板橋分局、土城分局成立專案小組，並將槍枝送驗鑑定，後續將持續釐清案情，徹底找出衝突發生原因，並強調絕對不容許開槍事件發生，黑幫想在新北市犯案，警方一定會用最快的速度、嚴謹的態度、強硬的手段來偵辦查緝，也絕不容許挑戰新北警捍衛治安的決心。