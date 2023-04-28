8支串燒賣511元！遊客嫌貴被店員罵「窮X」　全場一看反力挺商家

▲現場畫面。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名遊客近日去湖南長沙旅行，去一間燒烤店買了8根串燒，共消費115元人民幣（約新台幣511元），認為價格過高，之後與商家發生爭執，被店員大罵「窮X」。不過，事後影片曝光，大批網友卻一面倒撐店家。

據《紅網時刻》報導，事件發生在長沙市黃興南路商業步行街大長沙美食城寨「索命小串」門店。據該門店熊姓負責人講述，4月26日下午3時許，2名顧客來到店內挑選了2串螞蚱、2串蠍子、2串蟲豆和1串蟬蛹。

在該門店員工準備烹炸並告知售價115元後，兩名顧客覺得價格過高取消支付，之後與當事員工發生爭執，發生爭執不久後兩名顧客離開，並未在店內消費，現場有攝影機全程錄下。

熊男表示，當事員工是今年3月底入職的新員工，因其與顧客發生爭執，按照店內相關管理規定，已於27日上午辭退該員工，並第一時間組織對店內其他員工進行了重新培訓。

▲8支串燒賣511元。（圖／翻攝自影片）

黃興南路步行街管委會負責人表示，「27日下午看到網上傳播的影片後，我們第一時間進行了調查處理，現場約談了『索命小串』門店負責人和大長沙美食城寨管理人員，並責成大長沙美食城寨管理方按照有關管理制度對該門店作出了處罰。」目前已要求轄區內經營門店立即進行全面排查和整改。事發門店負責人已承諾將主動上門，向兩名顧客賠禮道歉。

據《梨視頻》報導，27日，涉事店家老闆表示，他們店舖的蟲子類串燒基本上是供遊客拍照打卡的，如果真有客人要買，他們也會提醒客人價格偏貴，價格已標示在上面，例如海馬就要50元一串，讓他自己挑選。

據店家所說，這個客人點了2串蠍子、2串螞蚱等，買單的時候他們的員工說了多少錢，客人可能覺得貴就沒買，只是拍了個照，沒有支付。工作人員表示，現場有攝像頭全程拍下，「是顧客先罵。」

影片曝光後，網友紛紛留言撐店家，「蠶蛹啥的不便宜不是很合理嗎」、「這些串不是平常普通串，這個價格我覺得是合理的」、「點了不付錢，還先罵人，那店員罵回去又怎了，難道不是自找的」。也有網友指出找麻煩的客人總是有的，不過罵人還是不對。