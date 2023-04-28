梅雨來了！氣象局揭大規模降雨時間　「南部解渴要等5月底~6月初」

▲中央氣象局預報中心主任呂國臣。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

南部水情吃緊，梅雨究竟何時來，氣象局表示，5月6日到7日預測將有一道梅雨鋒面，不過對南部水情幫助不大，預期今年5月底到6月初有機會帶來較大範圍持續降雨，今年5月梅雨季雨量正常偏少，6月將恢復正常。

氣象局指出，過去一季(2至4月)冷熱交替頻繁，整體氣溫為正常偏暖；降雨方面，除4月下旬受鋒面影響造成中部降雨偏多，2月至3月降雨偏少、春季累積雨量為史上同期第4少、不到氣候平均值的6成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局說明，持續3年的反聖嬰事件已於春季結束，今(112)年秋冬聖嬰發展的機率高。氣象局根據過去類似個案年統計，同時檢視該局及各國數值預報模式結果，預測今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏暖的機率最大，雨量方面，5月雨量以正常至偏少的機率較大、6月雨量接近正常、梅雨季總雨量則以接近正常的機率較大。

由於梅雨季出現大範圍持續性降雨的時間有延後趨勢，中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年5月ˊ6日到7日左右將有一道梅雨鋒面，不過預期對南部水情幫助有限，仍要有西南風加持，5月下旬建立梅雨環境，從氣候值來看，長時間降雨有往後延情況，預期5月底到6月初將有較持續性降雨，對南部解旱將有幫助。

呂國臣說明，目前估計5月1日進入梅雨季，比較大的降雨要伴隨明顯西南風，才可能有比較大降雨，目前估計今年5月下旬就有可能有西南風上來，要配合北邊梅雨鋒面下來，5月下旬到6月有比較大降雨機會。

