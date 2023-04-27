連假變天！　降9℃雨區擴大

▲周六晚起變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

勞動節連假變天！中央氣象局預報員陳伊秀表示，周六晚到周日鋒面通過加上東北季風增強，中部以北、東半部和南部山區有局部短暫雨，且北部轉涼。根據氣象局預報，台北市周六高溫還有30度，周日剩21度，降幅達9度。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天清晨水氣仍稍多，白天起水氣減弱，到周六白天期間，東半部、北部山區有局部短暫雨，中部雲量多偶飄雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀提醒，周六晚到周日鋒面通過加上東北季風增強，中部以北、東半部和南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；東北季風下周一減弱，東半部和西半部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周二、下周三天氣更穩定，各地多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。

一周高溫部分，陳伊秀分析，今北部回升至25-28度，中南部有機會到31度，宜花東25-27度；周五、周六各地29-30度，中南部可到32-33度，東半部28度；周日北部降至23-24度，下周一略回到25-27度；下周二、下周三各地29-30度，中南部可到31-32度。

陳伊秀表示，至於一周低溫沒太大變化，各地介於20-23度，但今晨北部來到18度，而北部周日晨和周一晨則預估是19度。