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社會 社會焦點 保障人權

罕見！長照機構還不出政府補助款遭法拍　底價1.7億元

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣清境家園老人長期照護中心去年1月遭撤照，衛福部社家署要求返還補助款及違反行政契約的違約金，但業者未按時繳回，最終導致機構建築物及土地被法拍，總拍賣金額為1億7430萬元，預計4月27日開放投標。

罕見！屏東清境家園長照中心還不出補助款被法拍。（圖／翻攝自Google地圖）

▲清境家園長照中心主建築。（圖／翻攝自Google地圖）

清境家園老人長期照護中心2004年5月立案，業者主打「塑造一處老人家生活的天堂」，依據《老人福利法》及《內政部推展社會福利服務補助業要點》籌設，並申請補助，希望能在政府大力的幫助下完成經費補助，結合政府與民間的力量照顧高齡人口。然而，該機構卻在2022年1月遭撤照。

根據《自由時報》報導，屏東縣政府表示，清境家園長照中心在2016年被評鑑為丙等，縣府依法裁罰並限期改善，但業者經過輔導，隔年仍被評為丙等，只得停辦1年，2019年、2021年申請復業都未通過，於是在2022年1月撤照，由於機構曾接受衛福部社家署補助，簽署行政契約，如今業者無法返還補助款及違約金，導致抵押的土地和建築物被法拍。

實際前往屏東地院網站查詢，確實可以在法院拍賣公告中找到清境家園長照中心，主建築物為1505坪，再加上其他標的，總拍賣金額高達1億7430萬元，預計4月27日開放投標，完成之後就能點交。

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