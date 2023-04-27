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指揮中心退場！民調逾7成滿意　王必勝謝多數民眾肯定：全民努力成果

▲▼指揮中心終場記者會，指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心終場記者會，指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心將於5月1日解編，今（27）日舉辦終場記者會。中華亞太菁英交流協會今天公布民調，過去3年多的疫情期間，有71.1%民眾認為我國防疫表現比其它國家好，也同樣有71.1%民眾滿意防疫表現。指揮中心指揮官王必勝表示，看來多數民眾仍肯定3年來指揮中心的防疫工作，是全民一起努力成果。

▲中央流行疫情指揮中心解編，總統蔡英文蒞臨致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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▲中央流行疫情指揮中心解編，總統蔡英文蒞臨致詞。（圖／記者林敬旻攝）

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，隨著嚴重特殊傳染性肺炎將自第5類法定傳染病改為第4類，指揮中心將同步解編，防疫回歸常態化。指揮中心今日終場記者會也公布數據，成立至今1194天，總計舉辦960場記者會，超過2萬人次的記者參與、使用近7000張手板、發出2199則新聞稿，報導有正面也有負面，以平衡報導最多。

王必勝表示，三年多時間很長，事情很多、責任很重，也很辛苦。不過他也強調，在百年大疫的時候，指揮中心能替民眾出來服務，是一件很光榮的事。

談到民調，王必勝表示，指揮中心會參考，而看起來多數民眾還是肯定這三年來指揮中心疫情防治工作，另外也肯定台灣防疫成果在國際上仍然比較好，這是除了指揮中心、其他政府機構之外，還有全民一起努力的成果。

▲中央流行疫情指揮中心終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

中國大陸將新冠疫情抗疫寫入初中歷史課本，並強調「取得重大積極成果」、「最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。王必勝被問及此事，他表示，中國大陸當然會有自己對於整個疫情的看法，有其見解，他不便多做評論。但他也說，很多事情世界上自有公斷，歷史也自有它的評價。

陳時中今特別回到指揮中心參與最終場記者會，他開口就表示「今天感觸很深，打了很多仗，一直跟大家站在一起，過去決策有痛苦、辛苦和心酸，但是代表對人民的負責。」

陳時中也感性提到，今天站在這裡，還是百感交集，「一方面覺得疫情間不免有很多遺憾，雖然這麼努力想盡量避免傷亡，但還是有一些避免不了」，不過這些都漸漸過去了，正要迎來疫後新生活，但未來疫情只會多不會少，大家還是要有心理準備。

▲中央流行疫情指揮中心終場記者會，陳時中現場發送媒體祈福餅乾。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心終場記者會，陳時中現場發送媒體祈福餅乾。（圖／記者林敬旻攝）

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