郭台銘反對台灣成彈藥庫　王定宇：噹到蔣經國

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／郭台銘辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘27日稱，政治人物只會跟美國軍方打交道，「我反對台灣變成亞洲的彈藥庫，要變成亞洲的科技島」。對此，長期關注國防議題的民進黨立委王定宇表示，不曉得郭台銘是對區域安全、國防安全無知，還是對台灣安全別有居心？台灣的軍備庫是從兩蔣時期陸續建設到現在，郭台銘違背其訓令，剛好「噹」到蔣經國。

郭台銘今天以「用科技和世界做朋友」前往東海大學演講，批評政治人物們對未來的科技一點都不了解，只會與美國軍方與國防打交道，買了很多武器進來，「我反對台灣變成亞洲的彈藥庫，要變成亞洲的科技島」，「如果我能擔任台灣的CEO，將推動台灣的教育和產業改革，讓台灣成為一個更有競爭力的地方」。

對此，王定宇表示，郭台銘一直強調台灣要追求變成科技島，還認為台灣設了彈藥庫，會變成火藥庫，不曉得郭台銘是對區域安全、國防安全無知，還是對台灣安全別有居心？他舉例，日本是科技國家，但日本依舊用了10年的時間增加將近20兆的國防預算，還要在西南諸島增設130座軍備庫，難道日本會因為對抗威脅，就失去科技島，或者為了追求科技島，就要因此放棄國防嗎？

王定宇舉例說，退一萬步想，郭台銘的鴻海作為科技公司，難道沒有請保全，沒有請安管？如果郭台銘的公司都需要基本安全保護，何況是2300萬人的家？

王定宇指出，他要提醒郭台銘，台灣的軍備庫是從兩蔣時期陸續建設到現在，當郭台銘說要廢掉這些彈藥庫的時候，郭台銘剛好「噹」到蔣經國。他諷刺說，郭台銘緬懷蔣經國，但所作所為都在違背蔣經國的訓令，甚至認為不需要兩蔣時期開始建設的軍需國防彈藥庫，而這個人想要參選國家元首，考驗著2300萬人對國家安全、自身利益的判斷。