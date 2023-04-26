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非首次！曾因偽證罪判3月遭解職　陳致中12年後再丟議員寶座

▲▼國務機要費開庭，陳致中。（圖／記者吳銘峯攝）

▲前總統陳水扁兒子陳致中再因扁家相關弊案被判刑定讞，將第2度被解除高雄市議員職務。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

前總統陳水扁的兒子、現任高雄市議員陳致中，在扁家所犯相關弊案中因犯洗錢罪，今被判刑1年定讞、須入監服刑，依《地方制度法》規定，將由行政院解除他的議員職務，至於他所留議員缺額是否須補選，將由主管機關決定。陳致中先前因在扁家弊案中犯下偽證罪被判刑3月定讞，於2011年也曾被解除議員職務，他後來易服社會勞動到監獄教受刑人英文結案。

《地方制度法》第79條規定，直轄市議員犯罪被判處有期徒刑以上之刑定讞，且未獲緩刑、不得易科罰金或不得易服社會勞動時，將由行政院解除議員職權，並通知議會解除當事人職務，應補選者，並依法補選。

陳致中因在父親陳水扁、母親吳淑珍所犯龍潭購地弊案與南港展覽館弊案中，被控與妻子黃睿靚共同掩飾父母犯罪所得美金816萬餘元（依今日匯率折合台幣2.5億餘元），最高法院維持高院更二審見解，今依洗錢罪判陳致中1年徒刑、併科罰金150萬元，黃睿靚判刑10月、併科罰金100萬元，考量黃睿靚身為兒媳聽命行事、應無再犯之虞，准她緩刑4年、須支付公庫100萬元，2人均定讞。

現年44歲的陳致中去年（2022年）11月剛在九合一公職選舉，連任高雄市前鎮、小港區市議員，就職後並擔任高雄市議會民進黨黨團幹事長，他今被判刑定讞因未獲緩刑，加上刑度逾6個月也無法易科罰金或易服社會勞動，依《地制法》將由行政院解除議員職權，至於他所留議員缺額是否補選，將於主管機關決定。

這是陳致中第2次因判刑定讞被解除議員職務，同樣是因為扁家所犯相關弊案，前次他在國務機要費案被抓包應訊做偽證，2011年8月被判刑3月定讞，他雖聲請易服社會勞動獲准，但當時《地制法》沒放寬得易服社會勞動就不必解職，陳致中仍依法被拔掉議員職務，他後來到大寮高雄監獄教受刑人英文，執行滿546小時的時數結案。

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