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社會 社會焦點 保障人權

曾格爾「泡湯摸人夫」戰場擴大　正宮加碼控父女「4大罪狀」

▲▼登山女神曾格爾。（圖／翻攝曾格爾臉書粉專）

▲曾格爾因侵害配偶權官司與正宮隔空互嗆，再被告妨害名譽等4項刑事告訴。（資料照／翻攝曾格爾臉書粉專）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

「登山女神」曾格爾因疑似為了爭贊助，與人夫私約泡湯，遭正宮岳啟儒求償200萬元，日前2個女人不斷隔空喊話，曾女否認與人夫陳坤保有性關係，卻在自己公布的法院筆錄中，洩露出陳男作證曾女曾摸他下體，岳啟儒為維護自身權益，27日委託律師向台北地檢署遞狀提告，控告曾格爾和父親曾國樑涉犯偽造文書、妨害名譽、偽證及非法利用個人資料等4罪。

據了解，公關女強人是因為透過連動丈夫陳坤保手機的iPad而發現，陳坤保與曾格爾2人訊息多達175張，除了親暱話語外，曾還不斷要求丈夫幫忙募款，並主張曾格爾曾在2022年8月29日主動邀約陳男到三二行館SPA按摩及發生性行為，被發現後還掩蓋事實，嚴重侵害配偶權，因此到士林地院提出民事求償200萬元。

過去士院開庭時，曾女律師強調，2人在三二行館未發生性行為，因曾格爾希望不公開審理，法院傳喚陳坤保、曾父出庭作證時外界無法得知內容，但曾父受訪稱：「我不願我女兒被千夫所指」，「(陳坤保)說要贊助170萬，結果根本沒有，所以告他詐欺，還利用媒體霸凌！」陳坤保則沉默不回應。

▲▼ 曾國良 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲曾格爾的父親曾國良也挨告。（資料照／記者黃宥寧攝）

全案自此展開轉折，曾格爾質疑岳啟儒利用自己的公關力量，動用網軍攻擊她，岳啟儒公開丈夫與曾格爾的私訊內容反擊，陳坤保也發聲明打臉曾格爾，認了與曾格爾「確有親密接觸」，且覺得很後悔。

曾格爾則是公開法院筆錄，再次強調與陳坤保沒有性關係，稱陳坤保事後提醒她去買藥，是去買胃潰瘍的藥，但在陸續公開的筆錄中，卻顯示陳坤保坦承與曾格爾一起泡湯，曾格爾還有摸他的生殖器。

為此，岳啟儒及仲誼公司為維護自身權益並實現社會之公理正義，委任吳彥鋒律師到台北地檢署遞狀，針對被告曾格爾、曾國良等人所涉及7項犯罪事實，與該等犯罪事實所涉偽造文書、妨害名譽、偽證及非法利用個人資料等4項罪名，已委託本律師提出刑事告訴，並已於今日向臺北地方檢察署完成遞狀。

律師並轉述，社會上已充斥著太多的謊言與假象，提告除了保護自身權利外，也希望藉此導正這樣的歪風，避免有心人士繼續用不實與不完整的資訊欺騙或愚弄社會大眾。

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