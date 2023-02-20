最強大老婆「離婚3個月又復婚」　再怒告小三討250萬

記者黃翊婷／綜合報導

翁姓女子2021年6月間因為遭謝姓女子介入婚姻，導致與丈夫離婚，沒想到丈夫發現謝女和第三人另有感情瓜葛，3個月後就跑回來與她復婚，她在這段期間身心飽受煎熬，因而決定對小三提告求償250萬元。基隆地院法官審理後，認定謝女的行為確實侵權，最終判她應賠償5萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲翁女與丈夫離婚3個月又復婚。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

翁女在判決書中主張，和林姓丈夫結婚超過30年，2021年6月間丈夫與謝女結識交往，她得知此事後，一度想為了維繫婚姻而選擇容忍，沒想到最後還是在2022年1月間與丈夫兩願離婚。

翁女表示，丈夫離婚之後發現謝女與第三人另有感情瓜葛，加上對金錢花銷需索無度，於是又跑回來找她，兩人在2022年4月復婚，但復婚之後，謝女仍糾纏不休，讓她身心飽受煎熬，因而決定提告求償250萬元。

對於上述指控，謝女辯稱，她的確是在2021年6月間透過臉書結識林男，同年8月相約出遊後正式交往，但她在交往前明確詢問過林男有無配偶，對方說沒有；2022年1月她偶然發現林男和翁女住在一起，好奇詢問，男方用「前妻」來稱呼翁女，還出示身分證證明配偶欄是空白的，不過，兩人仍在同年2月分手。

謝女強調，林男分手之後頻頻傳送訊息想要討回先前餽贈的物品，連她的女兒、女婿都遭到騷擾，她在2022年7月間返還手機、電腦等物品，還簽署書面契約，承諾彼此兩清、互不糾纏，哪知道同年8月又收到訊息，說是要對她提告，「我在交往期間確實不知道林男是有配偶之人」。

然而，基隆地院法官檢視謝女與林男的LINE對話紀錄，發現她在分手前曾連續傳訊息給林男，內容包含「你還是在好好保護你老婆，還為了她住院跟我說我在吵你，又大罵我不是嗎？我根本沒吵你，是你自己心情不好，找我出氣。分手也是你造成的，也是你說的」、「你會再找到更好的女人，你愛誰不必跟我說，去跟你『老大』聊聊吧。我不會去愛百分之50的男人（意指不會再去愛只能給她一半關愛的林男）」。

法官認為，翁女對於自己的主張出示上述對話截圖為證，善盡相當的證明之責，若謝女要提出相反的主張，應該也要另舉反證，她卻只是用言詞推諉，沒有舉證，東拉西扯的空言實在令人難以信服，況且從對話中可知，她在交往期間早已知悉林男已婚；衡量雙方的身分、職業、教育程度、財產及經濟狀況等因素後，最終判她應賠償翁女5萬元較為適當，全案仍可上訴。