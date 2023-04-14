交往2個月親1次賠6萬元　保全1原因慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

基隆謝姓保全戀上已婚人妻小花（化名），兩人在2022年7月間展開交往，期間發生1次接吻，後來被小花的丈夫抓包，遭提告求償50萬元。雖然謝男堅稱兩人只有接吻過1次，但基隆地院法官認為，就算如此，他的行為還是踰矩，最終判他應賠償6萬元較為適當。

▲謝男堅稱只與小花接吻過1次。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小花的丈夫在判決書中主張，2022年8月17日他與妻子一同前往彰化，在汽車旅館休息時，意外發現妻子的手機有許多LINE通知，因此起疑，後來經過多次追問，才知道妻子在2022年7月中旬至9月7日出軌交往謝男，兩人會在辦公室內牽手、擁抱、多次接吻，甚至坐在腿上，還一起去基隆彩虹屋旅遊，並在謝男生日時送上情侶手錶。

面對正牌丈夫的指控，謝男表示，他確實曾在上述時間與小花交往，但兩人只有在2022年8月間發生1次接吻，雖然小花丈夫出示購買情侶手錶的消費明細，那也只能證明小花買過該款手錶，不能證明東西是送給他的；此外，他因為離婚需要獨自扶養小孩、負擔房貸，生活實在過得很拮据，小花丈夫求償50萬元金額過大，希望法官能酌減賠償金額。

基隆地院法官認為，一般男女往來時若知道對方已婚，大多會注意避嫌，謝男卻私下與小花出遊，還以情侶關係進行互動，縱使真的只有接吻1次，依照社會通念，不論是否曾發生性行為，都已經超過正常社交可容忍的範圍。

法官接著指出，謝男的行為足以破壞小花與丈夫之間的家庭生活圓滿及婚姻和諧，考量到雙方的地位、身分、經濟能力、案件侵害程度等因素，最終判他應賠償6萬元較為適當，全案仍可上訴。