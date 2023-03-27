罕見！閨蜜媽勸回家「多留10分鐘」　她挨罰5000元

記者黃翊婷／綜合報導

42歲林姓女子去年9月13日凌晨1時許經沈姓閨蜜同意，進入沈母所有的房子，待了2個小時之後，沈母勸她早點回家，她仍滯留在房子內大約10分鐘，結果惹怒沈母，直到警方到場才離開，事後也因此吃上官司，被基隆地院法官依留滯住宅罪判處拘役5日，得易科罰金5000元。

▲林女到閨蜜家拜訪，卻因為拒絕離開還多留10分鐘而挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

判決書中提到，林女2022年9月13日凌晨1時許，因故經沈姓閨蜜同意，進入沈母位於基隆市的住處（2樓），並一直待到凌晨3時許；沈母發現後要求林女早點回家，卻因此與女兒吵起來，她一氣下之下決定報警。

而被要求離開的林女拒絕離去，滯留在屋內大約10分鐘，直到警方到場才離開。林女到案後辯稱，她是經過沈女同意才會進入屋內，並未侵入他人住宅。

但基隆地檢署檢察官認為，該住所確實為沈母所有，而且沈母還是戶長，對房屋有住居權，自然有權要求林女離開，縱使林女是經過沈女同意入內，也不能作為她之後無故滯留在屋內的正當性依據，因此認定她犯行明確並依法起訴。

全案來到基隆地院，法官認為，案件經檢方與林女在審判外達成認罪協商，最終依《刑法》第306條第2項後段之留滯住宅罪，判處拘役5日，得易科罰金5000元，全案仍可上訴。