23天男嬰醫院「洗澡按摩後」當晚病危！醫揪出病因搖頭：沒救了

▲河南一嬰兒進行洗澡按摩後，被下達病危通知。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

河南洛陽一名才出生23天的男嬰，近日在當地一間中醫院進行洗澡按摩後，當天就被下達病危通知書。當時孩子嘴唇發青渾身發白，肚臍上被按出血，隨後做了兩次手術。孩子父親悲痛認為，護理師重力按壓導致孩子出事，「目前醫生已經宣布沒救了。」

據《極目新聞》報導，4月20日，劉姓父親出生23天的兒子，在宜陽縣中醫院進行洗澡按摩後，當天就被下達病危通知書。

劉男稱，護士未經家長同意，洗完澡後直接給孩子做了20分鐘的排氣操，當時孩子嘴唇發青渾身發白，肚臍上被按出血，後轉到洛陽市婦幼保健院搶救，經診斷是急性腹膜炎和腸梗阻。

經過急救開刀，發現孩子的腸子已經瀕臨壞死。

劉男說，25日，孩子做了二次手術，腸子已經完全壞死，醫生已經宣布沒救了，「之前，兒子能吃能喝活蹦亂跳的，就是感覺臉部有點黃，於是去醫院做檢查，說是孩子有點黃疸沒事，想著孩子馬上就要滿月了，想給孩子洗個澡，沒想到卻出了事，現在需要醫院給一個公道。」

4月26日，宜陽縣中醫院工作人員表示，院方已經在處理此事了，目前在走程序等鑑定結果。