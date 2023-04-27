　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

撫養17年龍鳳胎！人夫驗DNA發現「無血緣關係」崩潰...結局曝光

國外一名人夫育有一對龍鳳胎，養了17年驚覺非親生。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲發現自己不是龍鳳胎的親生爸爸，原PO驚覺被綠了。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

發現孩子不是親生的，肯定是晴天霹靂的一件事。國外有一名人夫，和妻子結婚18年，育有一對龍鳳胎，卻在進行DNA鑑定後發現，養了17年的孩子沒有血緣關係，這才驚覺自己被戴綠帽，結局也曝光了。

原PO在《Reddit》論壇透露，她和妻子相識20多年、結婚18年，生下一對雙胞胎，在進行親子鑑定後，發現他不是孩子的親生爸爸。回想和妻子相遇，他在大學畢業後的一份工作中認識，2人墜入愛河並走入婚姻，但在公司成立一年後，雙方因為志向不同吵架，氣得他離家出走，過了幾周後，妻子來找他和好，從此夫妻倆形影不離，但也正是那個時候，妻子懷孕了。

原PO不打算拋棄孩子。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲原PO不打算拋棄孩子。（示意圖／翻攝自pixabay）

萬萬沒想到，孩子竟不是他的，在原PO攤牌後，妻子不斷哭泣道歉，「她告訴我，在結婚初期吵架的那段期間，有一天晚上她喝醉了，隨便和一個男人睡了，但之後就沒有再欺騙過我」，這讓他生活陷入迷茫，感覺自己像是殭屍，無法感受或處理任何事情，「我不打算拋棄孩子，雖然我不是他們的親生爸爸，但我依然是他們的爸爸，我很愛他們」。

經過一天的思考，原PO打電話給孩子們，表達他很愛他們，只是要釐清他和妻子之間的關係，「我很生氣她隱瞞和別人上床的事實」，於是他決定和妻子談談，最後選擇原諒，答應要再給她一次機會，即使可能不會成功。夫妻倆打算嘗試婚姻諮詢，試圖彌補這段關係，「我向孩子們保證，無論婚姻發生什麼變化，我都永遠愛他們，當他們的爸爸」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
外婆火化「爸和小三狂聊天」…媽心寒離婚搬家　他拒勸和遭父轟不孝
美國父親喝醉幫兒穿耳洞　警方上門逮人最重恐被關6年
真人版忍者龜！男童罹患罕見皮膚病　背部黑腫塊像龜殼

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／6遊客「狂毆澎湖人」返台登機畫面曝！　警護送到機場
NanaQ無預警PO「婚紗照」！對象曝光：此生遇過最帥
新北23歲女「陳屍淡水河畔」　警頭七逮捕性侵犯
賀軍翔突換全黑圖！　好友車禍亡崩潰「天哪為什麼」
飛日本「不用疫苗證明」擬提前！　達人曝原因
這地方發錢了！　3.8萬人可領2200元
獨／華夏董事會通過台科大整併！　最快5月底停招
言承旭柴智屏「22年前鬧翻」內幕！　節目崩潰暴走嗆：吸血鬼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

出庭淚控川普「更衣室硬上」　79歲女作家還原現場：遭壓牆上性侵

達里歐：美中已處於戰爭邊緣　2024大選前是「非常危險的時期」

漲價踢鐵板？　麥當勞驚覺顧客正在「用這招」悄悄反擊

撫養17年龍鳳胎！人夫驗DNA發現「無血緣關係」崩潰...結局曝光

3小時完賽倫敦馬拉松！　男跑者卻在回家途中猝死

說好的停火呢？　蘇丹街頭再爆激烈交戰

美官員：烏克蘭反攻俄羅斯處於有利位置

突嚴重胃寒　土耳其總統艾爾段取消2天競選集會

美：樂見習近平與澤倫斯基通話　聽取烏方說法

隱瞞參與中國千人計畫　哈佛大學前教授被判軟禁6個月

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

出庭淚控川普「更衣室硬上」　79歲女作家還原現場：遭壓牆上性侵

達里歐：美中已處於戰爭邊緣　2024大選前是「非常危險的時期」

漲價踢鐵板？　麥當勞驚覺顧客正在「用這招」悄悄反擊

撫養17年龍鳳胎！人夫驗DNA發現「無血緣關係」崩潰...結局曝光

3小時完賽倫敦馬拉松！　男跑者卻在回家途中猝死

說好的停火呢？　蘇丹街頭再爆激烈交戰

美官員：烏克蘭反攻俄羅斯處於有利位置

突嚴重胃寒　土耳其總統艾爾段取消2天競選集會

美：樂見習近平與澤倫斯基通話　聽取烏方說法

隱瞞參與中國千人計畫　哈佛大學前教授被判軟禁6個月

陳玉珍親揭不挺侯原因　侯友宜喊話：放下衝突對立同心齊力

再保拖延防疫險賠款331億　金管會：對道德風險有疑慮

跌倒骨折申請國賠1000萬！老公竟要她「多摔幾次」：就可環遊世界

內政部：國防部是協助訓練種子教官　不是讓保二總隊全部變軍人

天文界首例！同時拍到黑洞吸積流與強大噴流　中研院成果登《自然》

出庭淚控川普「更衣室硬上」　79歲女作家還原現場：遭壓牆上性侵

7-11新品飯糰一次惹怒「新竹人＋南韓人」？網曝真實口感：超驚豔

40K扛房貸！她慘變月光族「父母那輩好厲害」　年輕人喊慚愧

高雄送貨到屏東　小貨車拋錨卡路口…東港警即刻救援助移車

海灘驚現「無頭鱷魚屍」！專家揭真凶「非大白鯊」：應是人類

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

空姐拉9歲兒「入肯亞邪教」活活餓死！

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

狗狗狂聞路人　替洗腎主人找到捐贈者

澤倫斯基與習近平直接通話　普丁火大了

日大臣得知首相遇襲　先吃完鰻魚飯

4男女機艙大亂鬥　「打破窗戶」緊急迫降2次

不敢出櫃...日同志市議員「告白台灣伴侶」

拜尹會宣布：美國核潛艦逾40年來將首度部署南韓

中國太戰狼　反使他國同情台灣

美特別301報告　點名台灣非法網路協定電視猖獗

微軟和Alphabet財報優異　美股跌228點

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

連假變天！　降9℃雨區擴大

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

前SBL射手王男桂　驚傳車禍離世

宋少卿被拍摟熟女回家！深夜認了「已離婚」

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面