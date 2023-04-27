民進黨5／10公告立委提名名單　全台53選區一次看

▲民進黨主席賴清德喊出「總統勝選，國會過半」目標。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨第二階段初選立委初選27日落幕，全台14個非同額競選的初選區均完成電話民調作業，加上同額競選的眾選區，全台共53個選區將於5月10日中執會公告初選候選人提名名單；針對其他19個徵召區，以及立委劉世芳放棄提名的高雄市第三選區（楠梓、左營）提名作業，2024大選提名策略小組將於5月2日開會討論。

《ETtoday新聞雲》整理2024民進黨區域立委提名初選名單如下：

台北市方面，第一選區（北投、士林13里）將提名立委吳思瑤；第二選區（大同、士林38里）為市議員王世堅；第四選區（內湖、南港）為立委高嘉瑜；第七選區（信義、松山13里）為市議員許淑華。

新北市方面，第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）為前市議員何博文；第二選區（五股、蘆洲、三重16里）為立委林淑芬；第三選區（三重）為前市議員李坤城；第四選區（新莊）為立委吳秉叡；第五選區（樹林、鶯歌、新莊9里）是立委蘇巧慧；第六選區（板橋西）是立委張宏陸；第七選區（板橋東）是立委羅致政；第十選區（土城、三峽）是立委吳琪銘；第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）為立委賴品妤。

桃園市方面，第一選區（蘆竹、龜山、桃園13里）為立委鄭運鵬；第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅）是立委黃世杰；第三選區（中壢73里）市議員彭俊豪出線；第四選區（桃園66里）為前市議員范綱祥；第五選區（平鎮、龍潭）是市議員楊家俍。

台中市方面，第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）將提名立法院副院長蔡其昌；第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委林靜儀將再戰；第四選區（西屯、南屯）是立委張廖萬堅；第五選區（北屯、北區）是立委莊競程；第六選區（西區、中區、東區、南區）為市議員江肇國；第七選區（太平、大里）是立委何欣純。

台南市方面，第一選區（後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營、六甲）為立委賴惠員；第二選區（七股、佳里、麻豆、官田、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮、南化）為立委郭國文；第三選區（安南、北區）為立委陳亭妃；第四選區（新市、永康、新化）立委林宜瑾爭取連任；第五選區（安平、中西區、南區、東區16里）為立委林俊憲；第六選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里）為立委王定宇。

高雄市方面，第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大樹、大社）為立委邱議瑩；第二選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）為立委邱志偉；第四選區（仁武、鳥松、大寮、林園）立委林岱樺尋求連任；第五選區（三民、苓雅8里）為立委李昆澤；第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61里）是立委趙天麟；第七選區（鳳山）是立委許智傑；第八選區（旗津、前鎮、小港）立委賴瑞隆將獲提名。

彰化縣方面，第一選區（伸港、線西、和美、鹿港、福興、秀水）是立委陳秀寳；第二選區（彰化、花壇、芬園）是立委黃秀芳；第四選區（大村、員林、永靖、社頭、田尾、田中、二水）為立委陳素月。南投縣方面，第一選區（草屯、國姓、埔里、仁愛、中寮、魚池）為縣議員蔡銘軒；第二選區（南投、名間、集集、竹山、鹿谷、水里、信義）為立委蔡培慧。

雲林縣方面，第一選區（海線）為立委蘇治芬；第二選區（山線）為立委劉建國。嘉義縣方面，第一選區（海線）為立委蔡易餘；第二選區（山線）為現任立委陳明文之子、行政院政務顧問陳冠廷。屏東縣方面，第一選區（屏北）為立委鍾佳濱；第二選區（屏南）是縣議員許展維。

宜蘭縣方面，將提名立委陳歐珀。台東縣方面，將由前立委賴坤成出戰。澎湖縣方面， 現任立委楊曜爭取連任。基隆市方面，市議員張秉鈞將披綠袍挑戰。嘉義市方面，立委王美惠將爭取連任。

▼民進黨將於5月10日公告初選候選人提名名單。（圖／ChatGPT製表，下圖同，點圖放大）