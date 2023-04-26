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社會 社會焦點 保障人權

快訊／涉詐領助理費、竊佔國土遭起訴　顏寬恒怒批遭迫害

▲顏寬恒。（圖／記者游瓊華攝）

▲前立委顏寬恒夫妻上個月因涉豪宅假買賣案件遭1500萬元交保，今天地檢署起訴顏寬恒。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

才準備要重新衝刺、參選台中第二選區立委的國民黨籍前立委顏寬恒，3月住家遭檢警搜索，事後以涉竊佔、偽造文書等罪，諭令1500萬元交保。今天台中地檢署依顏寬恒涉嫌沙鹿豪宅假買賣、竊佔國土，以及詐領助理費等案件，涉貪污治罪條例、竊佔等罪嫌將顏寬恒起訴。對此，顏寬恒表示:「針對今天檢察官起訴本人竊佔國土、使公務員登載不實和貪污罪嫌，除了要再次強調我絕對沒有犯罪，一切都是政治凌駕司法，對我個人參選進行迫害。」

▲▼顏寬恒沙鹿豪宅易主 莊園現況曝光：出入口封了！。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲顏寬恒沙鹿豪宅易主，現莊園出入口已經封起來。（圖／記者游瓊華翻攝）

檢方指出，顏寬恒在擔任立委期間涉嫌詐領助理費用108萬元，由苑裡營造負責人林進福代收，拿來支付644萬名車瑪莎拉蒂以及支付沙鹿豪宅守衛、外傭薪水，還有水電開銷，被認定涉嫌貪汙。

顏寬恒回應，國有地是妻子陳麗凌於民國110年向國有財產局依法公開標租的，標租當時的現況就是這樣，「我們沒有更改現況，而且依規定繳交租金，怎樣案件到了檢方就變成竊佔？」房屋買賣部分，我已賣予他人，至於林進福和買家之間的金流，或買房投資的原因，實非我所能干涉。

而貪汙罪嫌部分，顏寬恒表示，林進福曾當我助理，在地方上為鄉親服務，大家都看的到，他的助理費怎可能拿來墊付我的私人支出？之前建造房屋的費用，有時候由他先行墊付，結算後我再付予給他公司，請問與助理費何干？

顏寬恒不滿，從高額的交保金到今天的起訴，都是檢方為政治服務的結果，我想請大家回憶一下，去年2月檢調突然大陣仗搜索宜蘭縣長林姿妙，還有去年底搜索新竹市長高虹安，外界怎麼看檢方動作呢？今年我3月領表，不到一個禮拜，台中地檢署和調查局就搜索約談我，連我老婆一起辦，偵辦的時間、力道都非常之湊巧，就是要以司法來影響我個人選情，寬恆最後呼籲，我無罪，會捍衛個人清白到底。

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