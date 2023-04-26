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毛小孩比10歲以下兒童還多　育達高中開辦「寵物造型設計」實驗班

▲北市私立育達高中開辦寵物造型設計實驗班。（圖／育達高中提供）

▲北市私立育達高中開辦寵物造型設計實驗班。（圖／育達高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

因應未來就業市場需求，台北市私立育達高中今（26日）宣布，從112學年度起增設全台首間「寵物造型設計」與「新媒體影視設計」實驗班，與東森寵物雲、三立電視台、醒吾科技大學等進行產學合作，提供有志於投身寵物經濟與影視產業的學生就讀。

育達高中今舉行記者會宣布，今年8月成立「寵物造型設計實驗班」與「新媒體影視設計實驗班」，是國內第一間以實驗班性質成立的高中，由育達高中校長劉育仨與醒吾科技大學校長陳義文、東森寵物雲、寵物公園、三立電視台等產業代表共同進行啟動儀式，攜手推動產學合作。

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育達高中指出，據《商業周刊》2022年最新統計，目前台灣有超過200萬隻家庭寵物，已超越了10歲以下兒童的總人口數（約187萬人）。而根據104人力銀行2019年調查，台灣寵物經濟市場規模5年內已成長約37%，成為相當有潛力的產業。

今天在記者會現場，由未來將授課的專業寵物美容講師莫明峰示範寵物美容，貴賓犬在經過老師巧手修剪下，搖身一變成為吸睛玩偶，萌翻現場。育達高中時尚造型科主任林珈榕科表示，實驗班課程不僅著重在實務技術，更結合市場行銷，未來學生可投身各式寵物業，如寵物美容師、寵物保姆、寵物美食、寵物週邊商品開發設計及行銷人員等。

教務主任陳淑芬表示，針對新媒體影視設計實驗班，學校目前已打造導播室及三間專業攝影棚（含虛擬攝影棚），課程將結合最新資訊科技包括3D數位設計、VR/AR虛實整合、元宇宙概念，也將於高三期間安排職場實習，讓同學對整個產業鏈有更深入了解。

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