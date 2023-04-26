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人手一支「Za美白隔離家族」2023全新升級！潤色隔離一次Get自帶美肌濾鏡

▲▼人手一支「Za美白隔離家族」2023全新升級。（圖／業者提供）

▲開架隔離霸主2023年新作「Za全新一代美白隔離霜」宛如行走的美肌濾鏡，更不能錯過超萌的Za X Sanrio三麗鷗聯名「煥亮美肌聯名限定禮盒」。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

夏天即將到來，口罩解封後少了一層「物理防曬」讓許多人有容貌焦慮，擔心好天氣出遊會曬黑、曬傷。想在夏天力抗紫外線、預防底妝土石流，必須入手「開架隔離霸主」Za升級版2023年新作「Za全新一代美白隔離霜」，不僅防曬力再升級，紫外線防禦更持久長達8小時，還提供4色完美解決各種膚色問題，宛如自帶「行走的美肌濾鏡」，想要擁有完美妝容，更不能錯過超萌的Za X Sanrio三麗鷗聯名「煥亮美肌聯名限定禮盒」。

▲▼「Za美白隔離家族」2023全新升級！潤色隔離一次Get自帶美肌濾鏡。（圖／業者提供）

▲Za美白隔離家族是大家偷偷在用的平價防曬隔離神器。

大家沒說但是都偷偷在用的平價防曬隔離神器就是Za美白隔離家族！
長期佔據各大通路開架隔離熱銷排行榜，幾乎人手一支的超人氣Za美白隔離家族，2023年煥新升級「Za全新一代美白隔離霜」防曬、提亮、保濕、美白四效合一，防曬係數提升至SPF34/36，不僅能8小時隔絕UVB防曬傷，也能抵禦UVA造成的曬黑和光老化，同時隔離外界髒污對皮膚的傷害。質地延展性佳、更水潤，一瓶啟動紫外線防護罩，安心與夏日豔陽共存。

▲▼「Za美白隔離家族」2023全新升級！潤色隔離一次Get自帶美肌濾鏡。（圖／業者提供）

▲暗沉蠟黃肌首選「透亮紫」修飾膚色宛如天生透亮美肌；萬年熱銷款「經典白」以珍珠光澤輕鬆修飾毛孔、暗沉、膚色不均等肌膚瑕疵，全方位潤色隔離不踩雷。

不管你是黑肉底、白雪肌，不必再羨慕「別人的妝感總不會讓我失望」！「Za全新一代美白隔離霜」首創美肌濾鏡科技，特別注入「水分感應」調節成分，讓妝感均勻服貼，清爽不卡粉、不阻塞毛孔，並針對4大膚色不均問題快速校色，不必層層堆疊，一瓶輕鬆搞定實現偽素顏。

身為暗沉蠟黃肌的你，最怕沒上妝時顯得疲勞、氣色不佳？首選「SPF36/ PA++ #透亮紫」修飾膚色宛如天生透亮美肌；肌膚容易敏感泛紅、或揮之不去的顯眼紅痘疤，入手「SPF36/ PA++ #勻透綠」媲美人臉修圖使肌膚勻亮透白；柔弱蒼白無血色，擦上「SPF36/ PA++ #柔光粉」還你戀愛般的紅潤好氣色；萬一選擇障礙不知道該入手哪一支，萬年熱銷款「SPF34/ PA++ #EX經典白」以珍珠光澤輕鬆修飾毛孔、暗沉、膚色不均等肌膚瑕疵，全方位潤色隔離不踩雷。

▲▼「Za美白隔離家族」2023全新升級！潤色隔離一次Get自帶美肌濾鏡。（圖／業者提供）

▲肌膚容易敏感泛紅，入手「勻透綠」媲美人臉修圖使肌膚勻亮透白；柔弱蒼白無血色，擦上「柔光粉」還你戀愛般的紅潤好氣色。

Za全新一代美白隔離霜含有玻尿酸、維他命C及E、天然礦物保濕因子，以及「持妝小磁鐵」般的特殊磁力科技，能讓後續底妝更加持久，輕輕一抹立即自然潤色，也有助後續底妝更明亮服貼，不論妝前打底、防曬、素顏霜一瓶搞定，一擦瞬間開啟濾鏡兼保養，在炎炎夏日照樣展現勻亮透白，化身偽素顏美肌小姐姐。

現在全台灣各大藥妝通路集賣場都買得到2023年新升級版的Za美白防曬霜EX和Za美白隔離霜勻透綠、透亮紫、柔光粉喔！

▲▼▲▼「Za美白隔離家族」2023全新升級！潤色隔離一次Get自帶美肌濾鏡。（圖／業者提供）。

▲▼「Za煥亮美肌聯名限定禮盒」含全新升級的Za美白隔離霜透亮紫和Za美白防曬霜EX，還有「Za無瑕柔焦控油粉餅」。

▲▼人手一支「Za美白隔離家族」2023全新升級。（圖／業者提供）

正打算為夏日底妝補貨？別錯過Za特別與三麗鷗卡通明星聯名推出「ZA煥亮美肌聯名限定禮盒」，讓大家可以在酷洛米、大耳狗、雙子星的陪伴下擁有超萌可愛底妝！「ZA煥亮美肌聯名限定禮盒」含全新升級的Za美白隔離霜透亮紫和Za美白防曬霜EX，還有2023全新打造的「Za無瑕柔焦控油粉餅」，一擦完美隱形毛孔、還可控油持粧，解救夏季出遊的脫妝、暗沉問題，粉質細膩服貼、妝感輕盈，搭配超吸睛的萌萌三麗鷗明星粉餅盒，成為隨身補妝神隊友。

▲▼▲▼「Za美白隔離家族」2023全新升級！潤色隔離一次Get自帶美肌濾鏡。（圖／業者提供）。

▲「Za煥亮美肌聯名限定禮盒」只在指定通路販售。

貼心提醒大家，這次推出的三麗鷗明星限定「Za煥亮美肌聯名限定禮盒」只在指定通路販售，現在就找出你家附近的屈臣氏、康是美、寶雅，把萌萌的大耳狗、雙子星、酷洛米等三麗鷗明星合作的「Za煥亮美肌聯名限定禮盒」帶回家；或到全台灣各大藥妝門市入手「Za全新一代美白隔離霜」，實現一秒快速出門，手刀購～

→Za煥亮美肌聯名限定禮盒雙星仙子 : 康是美限定販售
→Za煥亮美肌聯名限定禮盒大耳狗：屈臣氏限定販售
→Za煥亮美肌聯名限定禮盒酷洛米：寶雅限定販售

Za銷售通路：屈臣氏、寶雅、康是美、日藥本鋪、松本清、Tomod's、札幌藥局、唐吉訶德、佳瑪、四季百貨、光南、家樂福、大潤發、愛買
官方唯一運營電商：momo

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