颱風天必吃神麵！她還原阿嬤「茄汁鯖魚麵」1.5萬人朝聖：小時最愛

▲女子分享過往颱風天時阿嬤會煮的經典麵食，瞬間引起廣大網友共鳴。（圖／翻攝臉書／我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／柯振中報導

台灣往年時常遇到颱風，儘管近年來沒有登陸，颱風天的回憶仍深植在每個人心中。對此，有名女子分享一碗颱風天的「神級食物」，貼文曝光後瞬間引起討論，有超過1.5萬人按讚，也有不少人懷念「的確是記憶中的好滋味」。

這名女子在「我愛全聯-好物老實説」分享，他們一家小時候住在九份的山上，幾乎只要遇到颱風就會停電，這時阿嬤則會點起蠟燭，使用台灣常見的「鯖魚罐頭」煮一碗麵，讓一家人一起分食，雖然外面風聲呼嘯，心中仍覺得十分溫暖。

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女子提到，雖然阿嬤離開已20多年，許多記憶都已模糊，但只要再喝到熟悉的湯頭，記憶片段也會再度湧上，也令她相當懷念，「暖心的除了那碗麵，更是阿嬤的愛。」

▲女子表示，她的阿嬤會將2顆蛋打在罐頭裡面，最後再放入麵中。（圖／翻攝臉書／我愛全聯-好物老實說）



女子也為此介紹，一定要使用容易爛的麵，再透過一鍋到底的方式熬製，加上記憶中的鯖魚罐頭，然後把2顆雞蛋打入罐頭內，最後再撒上胡椒粉、香油，「這是唯一能在我手上完整呈現的，記憶中阿嬤的味道。」

貼文引發熱烈討論，至今有超過1.5萬人按讚，也有不少人對這碗麵直呼「懷念」，「我爸之前也都會煮一鍋給我和媽媽吃，現在可能確定老婆不會跑了，所以都不願意煮了」、「小時候的回憶，颱風餐都吃這個，露營餐也吃這個」、「這罐很百搭，汁拌飯也是一餐」、「我阿嬤也是愛煮這種口味」、「我奶奶也是會煮鯖魚罐頭麵，超級懷念她，他也離開好多年了！也會在颱風夜的時候煮，實在太有畫面了！」