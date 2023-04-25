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新北當鋪變靶場同業慘了！警抄查191當鋪　揪出8間違法送裁罰

▲▼新北市警方執行「正當專案」，清查轄區191間當鋪，有8間違法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市警方執行「正當專案」，清查轄區191間當鋪，有8間違法 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區日前發生當鋪槍擊案，引起社會譁然，為防止不肖當鋪業者非法經營，甚至可能涉及幫派暴力事件，新北市各警分局執行「正當專案」，會同督察組及各派出所，兵分多路，同步清查轄區內當舖業者，共清查191間當鋪，其中有8間違反當鋪業法，將交由新北市政府造冊開罰。

新北市警方表示，日前由華山幫經營的當鋪捲入黑幫惡鬥，光天化日下遭開槍掃射，引發全國民眾譁然；除了啟動滅幫計畫外，新北市新莊、三重、蘆洲、板橋、中和、三峽等分局陸續執行「正當專案」，對轄區191間登記在案的當鋪進行清查。

▲▼新北市警方執行「正當專案」，清查轄區191間當鋪，有8間違法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

本次清查重點，除了在於庫房設置的安全性、當票及相關簿冊有無落實登載及通報、員工素行清查，更要深入掌握，業者有無「掛羊頭賣狗肉」藉合法經營名義從事違法借貸、銷贓，甚至成為幫派據點而涉及暴力討債、經營賭場等危害社會安寧與秩序行為。

▲▼新北市警方執行「正當專案」，清查轄區191間當鋪，有8間違法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

最後查到有8間當鋪違反當舖業法，依當舖業法第23條規定及當舖業者管理規則第31條：「當地警察機關對於當舖業，得視需要予以查察」。警察機關可依主管業務或治安狀況需求對業者施以必要之檢查稽核，業者如不願配合或規避警方稽核工作，警察機關也可依當鋪業法第29條規定祭出裁罰，最重將面臨10萬元以下罰款。

▲▼新北市警方執行「正當專案」，清查轄區191間當鋪，有8間違法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市警方執行「正當專案」，清查轄區191間當鋪，有8間違法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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