政院撤銷基隆「護海公投」　蘇煥智批：破壞憲法賦予地方自治權限

▲台灣維新召集人蘇煥智。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

行政院25日宣布，基隆市發起的「護海公投」不屬地方自治事項，並且認定基隆市府違反憲法及中央法規，要求停止公投後續作業。台灣維新召集人蘇煥智批評，這是反民主的作法，過去綠營在野期間曾針對核四興建與否議題，要求公民投票決定，結果執政之後完全背離過去主張，不但悍然反對藻礁公投，沒收護海公投，更破壞了憲法賦予地方的自治權限。

行政院副院長鄭文燦今出席「2023總統盃黑客松徵件啟動」活動受訪時表示，公民投票法是針對全國適性事務，由全國公投決定，能源是全國議題，當然是要由全國來進行，無法進行地方公投。

對此，蘇煥智表示，能源事務雖然為全國性事務，但是能源事業所設置的地方會直接受到環境衝擊與影響，地方政府當然有權管理，更何況能源主管機構在地方興建建物管線，也需要地方政府核發執照建照。另外，這次基隆外木山協和電廠外海興建第四天然氣接收站所處的海域底下更有珍貴的珊瑚礁，基隆市民的環境權更應該直接受到重視，不應該粗暴駁回。

針對鄭文燦稱「能源是全國一致的議題」，蘇煥智認為，這不但與目前與國際的能源發展趨勢不合，也違背台灣的能源發展趨勢。他舉例，在電力領域，英國自1988年公佈電力自由化白皮書率先將發電與輸電電網分開，發電部門成立二家公司，輸電網成立一家公司，開啓全世界電力自由化的先河。目前日本已將「發電」、「輸配電」、「售電」三者徹底分開，發電及售電完全自由化。

另外，蘇煥智說，新加坡也從1995年開始推動電業自由化，將發電與輸配電拆為兩家公司。目前新加坡有14家發電業者、45家售電業者，反而台灣還在走只有台電一家獨營的國營壟斷機制。

「國家獨佔壟斷專買專賣的電力獨裁體制，根本無法監督。」蘇煥智說，台灣過去幾年一而再、再而三的大停電，不單是人員疏失、監督失能的問題，而是整個電網脆弱的國安問題。因此，他認為，能源領域更應該走向分權，加速朝向分散型區域智慧電網，建構具有韌性的電網，這更是振興台灣的新經濟模式。

蘇煥智批評，行政院駁回公投，這種作法不但和民進黨過去的環境主張相違背，更和中共「否定台灣前途由台灣人決定，需全中國14億人決定」的思維極為類似，都是反民主的作法。行政院沒收護海公投，更是破壞憲法賦予地方自治權限的粗暴行為。

蘇煥智表示，過去民進黨在野期間曾針對核四興建與否議題，要求公民投票決定，結果執政之後完全背離過去主張，不但悍然反對藻礁公投，更沒收護海公投，墮落之快難以想見，是與基隆市民與台灣環境為敵的行徑，呼籲基隆市民挺身而出向政府表達對沒收公投的不滿。