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【廣編】台灣愛丁頓寰盛洋酒宣布黃皓茵接任公司董事總經理

▲▼台灣愛丁頓,黃皓茵,董事總經理。（圖／台灣愛丁頓寰盛洋酒提供）

▲台灣愛丁頓寰盛洋酒股份有限公司宣布，黃皓茵（Helen Wong）接任台灣愛丁頓寰盛洋酒公司董事總經理。

圖、文／台灣愛丁頓寰盛洋酒提供

台灣愛丁頓寰盛洋酒股份有限公司宣布，黃皓茵（Helen Wong）於2/1正式接任台灣愛丁頓寰盛洋酒公司董事總經理。Helen接替已返回格拉斯哥的David Pattison，在接任這個職位之前，Helen曾擔任愛丁頓全球旅遊零售團隊商業董事總經理近三年的時間。

黃皓茵（Helen Wong）從腕錶和奢侈品零售業帶來非常豐富的經驗與見解，過往曾服務於P&G、DFS Group、LVMH、Swatch Group和Daniel Wellington等全球品牌。Helen畢業於昆士蘭科技大學商學院，擁有廣告學商業學士學位和創意產業、媒體與傳播學士學位以及佛羅里達大學的工商管理學士學位。

愛丁頓亞太區董事總經理Francois Saurel表示：「很高興在此歡迎Helen掌管我們在台灣的業務，我們非常重視台灣市場，並承諾將持續致力於品牌精品化，打造卓越不凡的品牌體驗。」

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司董事總經理黃皓茵（Helen Wong）：「對擔任台灣區業務領導的新挑戰感到非常興奮。過去我曾帶領愛丁頓全球旅遊零售團隊渡過充滿挑戰的疫情時期。接下來期待能進一步擴大愛丁頓在台灣高端烈酒市場的占比，將更多優秀的產品與體驗帶給大家。」

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