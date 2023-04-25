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指揮中心成立1197天終退場！累積1024萬人確診、1.9萬死　解編2理由曝

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（25）日宣布，5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）」調整為第四類法定傳染病，指揮中心同日一併解編。王必勝也細數，指揮中心2020年1月20日成立以來至今年4月30日一共1197天，有鑑於防疫工作都常態化，疾病流感化情況下，建議指揮中心解編，後續則會由衛福部成立COVID-19防治聯繫會報與專家小組，持續跨部門應變。

因應新冠肺炎疫情，國內於2020年1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」三級開設，由時任疾管署長周志浩擔任指揮官，隔日就確認台灣首例新冠肺炎個案。

隨著疫情逐漸嚴峻，同年1月23日，行政院將指揮中心提升為二級開設，2月27日再提升為一級開設，指揮官由時任衛福部長陳時中擔任，目前則由衛福部次長王必勝擔任。新冠疫情以來，國內累積確診1024萬3214例，其中本土個案1018萬4764例；新冠死亡累積1萬9429例。

指揮中心今(25)日表示，鑒於COVID-19疾病嚴重度下降，國內疫情持續穩，解國際間也朝向調降防疫等級，宣布從5月1日開始「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）」調整為第四類法定傳染病，行政院同意指揮中心於同日一併解編，由衛福部成立跨單位防治聯繫會報持續COVID-19整備應變工作。

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王必勝今日主持臨時疫情記者會，說明行政院長陳建仁赴指揮中心視察情況，在報告會議一開始，就帶領所有部會首長等人員向因為新冠肺炎去世同胞表達哀悼之意，起立默哀。

至於改類、解編，王必勝表示，主要是疾病流感化，3/20觀察到現在，通報定義改變之後，中重症比例、死亡比例都下降，也參考其他國外疫情，看到新冠肺炎疾病一直朝向流感化趨勢形成；另國內從去年10月起邊境解封，逐漸防疫鬆綁，現行重點工作則放在中重症照顧、脆弱族群、領藥、疫苗接種相關工作，有鑑於這些工作都常態化，疾病流感化情況下，建議指揮中心解編

王必勝強調，5/1解編之後會由衛福部主整，每個月開一次防疫會報，也會有專家諮詢小組成立，跨部會也會請聯繫會報開會討論，防止新興變異株威脅。

後續四大工作包含：多元監測疫情，每周主動說明、公費疫苗持續，規劃年度接種、投藥照護延續，保護脆弱族群、整備醫療物資快速應變動員。

指揮中心今年陸續鬆綁各項防疫措施，包含2月20日室內口罩禁令解除，3月20日輕症免隔離、4月10日取消住院陪病例行篩檢、4月17日口罩再鬆綁，取消公共運輸口罩令，5月1日則正式防疫降階，新冠改類、指揮中心解編。

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