賓士突右轉擊落機車！女騎士「噴飛磨地翻滾數公尺」痛苦抱膝

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門金湖鎮環島北路3段昨（24）日下午發生車禍，一輛黑色賓士車在三叉路口要右轉，卻沒有打方向燈直接切，與旁邊直行的一部機車碰撞，女騎士根本來不及閃避、遭撞後往前噴飛滑行數公尺，整個人在地上翻滾，隨後痛苦抱膝坐在地上，女騎士手腳擦傷，所幸沒有造成嚴重傷害。

▲▼金門男子右轉沒打燈，與同向女騎士發生碰撞，騎士噴飛滑行了數公尺。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



警方指出，24日下午13時18分左右，49歲胡姓男子駕駛黑色自小客車，沿金湖鎮環島北路3段往中蘭方向行駛，至瓊徑路欲右轉彎，因未依規定打右轉方向燈，也未注意周圍狀況，與行駛同方向直行往中蘭方向，45歲李姓女子的機車發生碰撞，造成李女手腳擦挫傷。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

金湖分局提醒駕駛人，不管是否行駛在轉彎專用道，務必要養成習慣，只要方向盤有轉動方向，就要打方向燈，提醒其他用路人的同時也可以保護自己，不用擔心收到罰單後還要提起申訴等繁雜行政流程。根據《道路交通管理處罰條例》第42條，不依規定使用燈光者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。