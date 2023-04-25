嘉義鹿草聖家貧民醫院大清掃　百人同心清出40噸垃圾廢材

▲▼ 村里環境清潔總動員，推動鹿草聖家貧民醫院場域活化。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣推行環境清潔日「村里清潔大作戰」結合嘉義縣空屋空地環境衛生議題，今(25)日由嘉義縣環保局長張輝川、鹿草鄉長嚴珮瑜、鹿草鄉民代表會主席施坤霖、天主教嘉義教區神父郭正利、社團法人關愛故鄉公共服務協會理事長蕭英偉、鹿草鄉西井村長黃德旺暨社區發展協會環保志（義）工及村民，於鹿草聖家貧民醫院及週邊行政區域環境進行清理工作，並在眾人見證下，由天主教嘉義教區及社團法人關愛故鄉公共服務協會共同簽署認養同意書，持續維護並活化院區環境，打造居民公共空間。

在嘉義縣有許多老舊房屋因長期閒置，衍生雜草叢生、垃圾棄置等空屋空地環境衛生問題，除容易孳生病媒蚊，恐成為治安死角。鹿草鄉公所與社團法人關愛故鄉公共服務協會合作，號召環保志（義）工、社區發展協會及居民約100人，以聖家貧民醫院、鄉公所行政區周邊環境進行清潔，全面改善村里環境衛生。另為維持聖家貧民醫院長期乾淨、整潔環境，天主教嘉義教區及社團法人關愛故鄉公共服務協會共同簽署「嘉義縣空屋空地認養同意書」，跨域合作共同進行該場域之環境維護管理及綠美化，以提供居民活動之公共空間。

鹿草聖家於西元1961年由葉由根神父與晁金名修士募資興建，包括醫院、天主堂以及育英幼稚園，在醫療與教育資源匱乏的當時，服務地方居民從出生、醫療及幼兒教育，對鹿草在地人相當具有意義。院區荒廢近30年，這幾年在社團法人關愛故鄉公共服務協會定期號召志工及地方居民持續整理之下，逐漸恢復院區的原始樣貌，未來預計作為醫療博物館、在宅醫療基地以及供民眾聚會場域，延續神父與修士照顧鹿草居民的初衷。

鹿草鄉長嚴珮瑜表示，村里環境清潔不僅提升民眾環境衛生及生活品質，打造鹿草為整潔宜居的鄉鎮，更透過公共參與凝聚地方認同。由公部門領頭，結合社區居民、企業或民間團體，共同投入人力與資源，為環境衛生盡一份心力，使嘉義縣成為宜業宜居的永續城市。

嘉義縣環境保護局張輝川局長表示，本次共計有鹿草鄉公所清潔隊、社團法人關愛故鄉公共服務協會、西井環保志工隊及村民計4單位，共102人，清理鹿草鄉聖家貧民醫院及周遭環境面積約1萬平方公尺、垃圾12公噸、廢材27公噸，希冀透過公、私部門協力合作行動，強化民眾關心在地環境問題，並提升其參與環境衛生意願，希望更多民眾響應，一同挽起袖子共同響應「村里清潔大作戰」，讓我們的生活環境更加美好！