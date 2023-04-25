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曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文讓賈永婕也跪了

▲▼劉芯彤揪曾格爾邏輯漏洞：這一局很難看。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲曾格爾爆出勾搭已婚陳姓富商泡湯開房。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

記者崔子柔／綜合報導

「登山女神」曾格爾遭爆不倫已婚陳姓富商，被岳姓元配求償200萬元，雙方近日在網上連日交鋒，爭議持續延燒。美女律師李怡貞也常在臉書上討論此事，曾爸則留言嗆聲「有資格當律師？」讓李怡貞寫了一篇「以牙還牙」回應。

李怡貞昨（24）日晚間在臉書PO出截圖，可見曾格爾父親曾國良留言指出，「李律師妳又領什麼旗引什麼方向，妳有資格當律師？自己做什麼都不知道，看了可笑至極，人家閨房失和，你們烏龜的秘密一定要對董事長的老公所做一切拉布條？我們格爾登山為台灣爭光的同時，公關董事長卻在為老公爭風吃醋，格局和眼界都是三八對綠豆。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲李怡貞回應曾爸。（圖／翻攝自Facebook）

李怡貞則仿效曾爸的文體，回應「曾爸國良，我是引領黑令旗往地獄的方向你還不知道，我有沒有資格當律師法務部查就知道，我還問你有資格收藏汝窯咧，宋徽宗是你爸？你收藏的比文獻多？你莫非宋徽宗他爸宋神宗？還是送慎終？自己在蒐集什麼東西都不知道，看了可憐至極，人家閨房失和你又知道了，床母莫非就是你？你們烏龜的咪咪（？）一定要對董事長的老公所做的一切蓋布袋？你們家格爾為國捐軀的自以為爭光的同時，公關董事長卻還不知道你家格爾胃痛還隔毛巾抓鳥，格局和眼界都是擠餵服侍錠對張國周強胃散。」

李怡貞在貼文下留言說，「我都不知道我在寫山小」，賈永婕也回應，「笑死我了，你太不認真了！但還是必需送上我的膝蓋」，網友則留言說「智商明顯降了好多階，才能寫出來的」、「我覺得妳會更火紅了，這款文筆，您都可以接下去」、「跟他們這種人認真你就輸了」。

▼賈永婕留言。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

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