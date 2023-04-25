　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「亞都飯店」登頂全靠他！　二代董座接手虧損持續擴大

亞都麗緻由周志榮、林有承2大家族共同投資創辦，過去由「台灣飯店業教父」嚴長壽負責經營。（聯合知識庫）

▲亞都麗緻由周志榮、林有承2大家族共同投資創辦，過去由「台灣飯店業教父」嚴長壽負責經營。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近期爆發大股東內鬨的亞都麗緻，是國內老字號飯店，過去在「台灣飯店業教父」嚴長壽的經營下，成為北市知名飯店之一，2016年嚴長壽退休後，交由周、林二大股東的後代共治，由於周家持股較多，因此推選周家二代周永銘擔任董事長，但公司近年受疫情衝擊營運不佳，虧損持續擴大。

亞都麗緻是國內老字號飯店，1977年由周志榮、林有承2大家族共同投資創辦。周志榮其實是台北的大地主，早年在迪化街、襄陽路、忠孝東路都有可觀的土地資產，過去曾是寶來證券的大股東，也兼作丙種金主，縱橫房地產與股市，1970年代決定投入飯店業，因此與友人林有承共同創立亞都麗緻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞都飯店設立之初，延攬時任美國運通台灣區總經理的嚴長壽擔任總裁，從此擦亮亞都麗緻的招牌，在他的帶領下，亞都麗緻開啟長達數十年的黃金年代。1999年推動股票上櫃，全盛時期海內外共有13個連鎖據點，旗下巴黎廳1930、巴賽麗廳與天香樓3大餐廳，在台灣飲食界一直有著執牛耳的地位，曾多次入選米其林評鑑指南，2015年還首度跨足飲品市場，代理澳洲新鮮果昔boost來台。

嚴長壽在自己撰寫的《總裁獅子心》一書，細數在亞都麗緻工作的心路歷程與經營理念，成為飯店業經典著作，他還被譽為「台灣飯店業教父」，直到2010年才卸下總裁一職，轉任亞都麗緻董事長，2016年宣布退休，目前是周家二代周永銘擔任董事長。

這幾年，亞都麗緻由周、林2大家族後代共治，由於周家持股超過50％，在董事會握有5席過半席次，主導公司營運；林家持有約30％股權，以2席董事，在公司扮演協助、監督的角色。

不過自周永銘接班以來，亞都麗緻的營運每況愈下，他接手第一年，公司每股僅小賺0.34元，此後每年都呈現虧損，尤其疫情爆發後，重創飯店業，儘管今年飯店業迎來解封商機，依舊無法挽救頹勢。目前主要營運據點僅剩台北亞都麗緻大飯店、烏來璞石麗緻溫泉會館，以及館外3家麗緻坊。

烏來璞石麗緻溫泉會館是亞都麗緻主要營運據點之一。（翻攝璞石麗緻溫泉會館臉書）

▲烏來璞石麗緻溫泉會館是亞都麗緻主要營運據點之一。

眼看營運萎靡不振，「去年起，大股東林家在董事會上多次提出意見，希望經營團隊可以進行改善，但最後都不了了之。」知情人士感嘆地說，受疫情影響，包括晶華、國賓等業者，都積極轉型、推動資產活化，「隨著產業迎來解封商機，同業們都已經開始復甦，但亞都卻還在原地打轉。」

不過，這些話在周家聽來很刺耳，「不滿董事會有質疑聲浪，周家二代早就想把非己陣營踢出董事會，過去因為家族長輩還在，基於尊重，雙方勉強能維持和諧，如今第一代都已經逝世，大家就不想演戲了。」親近周、林2家的人說。

根據了解，近來在亞都麗緻的董事會上，二派人馬時常意見相左，如今以周永銘為首的一派，還大動作剷除異己，削弱林家在董事會的影響力，此舉已經觸碰到對方的敏感神經，隨著公司6月股東常會到來，一場茶壺風暴即將引爆。

更多鏡週刊報導
【全文】強勢解任異己董事　亞都麗緻2大股東爆內鬨
【亞都股東內鬨】亞都董座強勢撤換異己董事　2大創始股東驚爆內鬨
【亞都股東內鬨1】亞都2大家族和平共治50年　一場臨股會正式撕破臉

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／聯華食品廠大火！　6人受傷「1失聯」
快訊／失蹤女教授找到了！　已成冰冷遺體
快訊／曾參選新北立委　男突遭大陸批准逮捕
艾莉絲首認「被前夫拋棄」哭了！　淚挖藏28年最痛瘡疤
張育成提前退場！　左手腕受傷
曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文讓賈永婕也跪了
台灣這3年「2大改變」　俄妹來台北喊很誇張

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能意外懷孕！　4生肖女上半年有望閃婚

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文讓賈永婕也跪了

台灣這3年「2大改變」　俄妹來台北喊很誇張

「亞都飯店」登頂全靠他！　二代董座接手虧損持續擴大

亞都飯店驚爆內鬨！董座強換異己　2大創始股東鬧翻

4星座男「遇到正妹就變笨」！好色金牛狂撒幣　沒人攔得住

成立超過3年　指揮中心擬5月1日解編

梅雨快來！　最新預測時間出爐

撿到錢包送教官室反遭嗆告　台中男傻眼：想大聲靠X這什麼世道

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

可能意外懷孕！　4生肖女上半年有望閃婚

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文讓賈永婕也跪了

台灣這3年「2大改變」　俄妹來台北喊很誇張

「亞都飯店」登頂全靠他！　二代董座接手虧損持續擴大

亞都飯店驚爆內鬨！董座強換異己　2大創始股東鬧翻

4星座男「遇到正妹就變笨」！好色金牛狂撒幣　沒人攔得住

成立超過3年　指揮中心擬5月1日解編

梅雨快來！　最新預測時間出爐

撿到錢包送教官室反遭嗆告　台中男傻眼：想大聲靠X這什麼世道

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

張育成揮空表情痛苦！左手腕傷退　金鶯13安打逆轉紅襪

快訊／彰化聯華食品廠清晨火警！　6人送醫「1人失聯」

快訊／找到了！能高縱走失聯　華裔美籍女教授尋獲「已屍僵」

台積電下跌3元至504　台股小跌20點力守15600

徐巧芯2021早爆過合庫料　指一政院大咖曾要求放貸

運動家搬離奧克蘭遭批無心　大聯盟主席替他們說話

公寓大門貼「請小聲關門 」被狂轟！他嘆：沒人關心孩子

車銀優痛失文彬心碎首發聲：你這壞傢伙！　「開口1承諾」粉絲全哭了

可能意外懷孕！　4生肖女上半年有望閃婚

他長文分析「600塊買台積電」10年後穩賺！　1概念卻被鄉民噓爆

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

生活熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

午後變天！　今晚雨區擴大

一夜連4震　最大規模4.2、震度4級

梅雨快來！　最新預測時間出爐

明中南部午後有大雨！勞動節連假先濕後乾

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

到飯店用餐花2021元！公公突噴1句話超尷尬

泰情侶遊西門町點名：台灣人　案情不單純！原來在炫耀

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

好市多20顆鮑魚賣197搶光！反應超兩極

大甲媽遶境！小6女童擺攤　紙牌3個字真相曝

她問加班時薪　老闆秒要她不用來了

台灣這3年「2大改變」　俄妹來台北喊很誇張

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

午後變天！　今晚雨區擴大

一夜連4震　最大規模4.2、震度4級

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

男因大麻被判死　富豪急喊留人

她搭公車遇鄰座男打手槍　律師反嗆：噁心還看

「福壽100%純芥花油」標示不實！驗出反式脂肪

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面