「亞都飯店」登頂全靠他！　二代董座接手虧損持續擴大

▲亞都麗緻由周志榮、林有承2大家族共同投資創辦，過去由「台灣飯店業教父」嚴長壽負責經營。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近期爆發大股東內鬨的亞都麗緻，是國內老字號飯店，過去在「台灣飯店業教父」嚴長壽的經營下，成為北市知名飯店之一，2016年嚴長壽退休後，交由周、林二大股東的後代共治，由於周家持股較多，因此推選周家二代周永銘擔任董事長，但公司近年受疫情衝擊營運不佳，虧損持續擴大。

亞都麗緻是國內老字號飯店，1977年由周志榮、林有承2大家族共同投資創辦。周志榮其實是台北的大地主，早年在迪化街、襄陽路、忠孝東路都有可觀的土地資產，過去曾是寶來證券的大股東，也兼作丙種金主，縱橫房地產與股市，1970年代決定投入飯店業，因此與友人林有承共同創立亞都麗緻。

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亞都飯店設立之初，延攬時任美國運通台灣區總經理的嚴長壽擔任總裁，從此擦亮亞都麗緻的招牌，在他的帶領下，亞都麗緻開啟長達數十年的黃金年代。1999年推動股票上櫃，全盛時期海內外共有13個連鎖據點，旗下巴黎廳1930、巴賽麗廳與天香樓3大餐廳，在台灣飲食界一直有著執牛耳的地位，曾多次入選米其林評鑑指南，2015年還首度跨足飲品市場，代理澳洲新鮮果昔boost來台。

嚴長壽在自己撰寫的《總裁獅子心》一書，細數在亞都麗緻工作的心路歷程與經營理念，成為飯店業經典著作，他還被譽為「台灣飯店業教父」，直到2010年才卸下總裁一職，轉任亞都麗緻董事長，2016年宣布退休，目前是周家二代周永銘擔任董事長。

這幾年，亞都麗緻由周、林2大家族後代共治，由於周家持股超過50％，在董事會握有5席過半席次，主導公司營運；林家持有約30％股權，以2席董事，在公司扮演協助、監督的角色。

不過自周永銘接班以來，亞都麗緻的營運每況愈下，他接手第一年，公司每股僅小賺0.34元，此後每年都呈現虧損，尤其疫情爆發後，重創飯店業，儘管今年飯店業迎來解封商機，依舊無法挽救頹勢。目前主要營運據點僅剩台北亞都麗緻大飯店、烏來璞石麗緻溫泉會館，以及館外3家麗緻坊。

▲烏來璞石麗緻溫泉會館是亞都麗緻主要營運據點之一。

眼看營運萎靡不振，「去年起，大股東林家在董事會上多次提出意見，希望經營團隊可以進行改善，但最後都不了了之。」知情人士感嘆地說，受疫情影響，包括晶華、國賓等業者，都積極轉型、推動資產活化，「隨著產業迎來解封商機，同業們都已經開始復甦，但亞都卻還在原地打轉。」

不過，這些話在周家聽來很刺耳，「不滿董事會有質疑聲浪，周家二代早就想把非己陣營踢出董事會，過去因為家族長輩還在，基於尊重，雙方勉強能維持和諧，如今第一代都已經逝世，大家就不想演戲了。」親近周、林2家的人說。

根據了解，近來在亞都麗緻的董事會上，二派人馬時常意見相左，如今以周永銘為首的一派，還大動作剷除異己，削弱林家在董事會的影響力，此舉已經觸碰到對方的敏感神經，隨著公司6月股東常會到來，一場茶壺風暴即將引爆。

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