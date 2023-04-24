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張麗善率團訪新加坡　雲林可仿效水資源回收、共同管溝地下化

▲雲林縣長張麗善率團前往新加坡，考察低碳永續與城市規劃。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣長張麗善率團前往新加坡，考察低碳永續與城市規劃。（圖／雲林縣政府提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

今年主打「永續低碳行動年」的雲林縣，近來馬不停地加速前進，縣長張麗善親自帶隊赴國外取經，甫從荷蘭學習水利與基礎建設等經驗後，24日再度前往新加坡考察城市規劃與低碳永續建設。張麗善表示，第一天參訪行程就收穫滿滿，她希望能將這些技術和概念也運用在雲林縣。

張麗善24日率縣府主管，包括工務處長汪令堯、環保局長張喬維、農業處長魏勝德、新聞處長卓宜姿，前往新加坡、馬來西亞考察。考察團第一站來到新加坡，一落地後，張麗善等人隨即前往城市規劃展覽館、濱海灣堤壩、資源永續館等地，進行參訪。

張麗善表示，新加坡雖然面積只有728平方公里，僅僅只有2.6個台北市大小，但是發展卻是東南亞第一，經濟發達，繁榮進步，東南亞唯一的已開發國家，生活水平較高，經濟活動以服務業、金融業、航運業、物流業、旅遊業為主，近年積極發展高科技產業和教育。

▲雲林縣長張麗善率團前往新加坡，考察低碳永續與城市規劃。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣長張麗善率團前往新加坡，考察低碳永續與城市規劃。（圖／雲林縣政府提供）

對於新加坡城市規劃展覽館，張麗善也表示，新加坡50年間的變化從展覽館就能一次閱歷，在長遠規劃下，目前新加坡幾乎所有管線都已經採用共同管溝地下化，這點也讓她覺得心有同感。

對此，工務處長汪令堯也表示，雲林縣虎尾、斗六等重劃區也已經使用這樣的方式，這樣的做法可以可以減少挖補路面經費且避免一直挖馬路，造成用路人增加事故的風險，以及交通尖峰時刻塞車的困擾。

由於新加坡地狹人稠，因此，在垃圾處理方面的土地使用方式更是斤斤計較，張麗善一行人今天也特別前往集合式住宅參觀用分線管線輸送再送到焚化廠的處理方式。

環保局張喬維表示，目前雲林縣在處理垃圾的方式較精細，除資源回收分類較多樣，還包括垃圾經分選做成再生燃料棒取代生煤、廚餘製成肥料等，新加坡在城市規劃上相當長遠，雲林近年來受到極端氣候影響，時常缺水造成農損，新加坡在水資源回收再利用上的做法，十分值得雲林效仿。

▲雲林縣長張麗善率團前往新加坡，考察低碳永續與城市規劃。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣長張麗善率團前往新加坡，考察低碳永續與城市規劃。（圖／雲林縣政府提供）

張麗善此行考察星、馬兩國，停留在新加坡的行程，除了25日預定出席「2023年新加坡食品展」開幕，一行人也會前往昇菘集團超市總部參訪，並出席NTUC FairPrice 分店舉辦台灣蔬菜展銷週開幕慶典活動。來自農業縣市的雲林，一行人在馬來西亞的考察，也特別安排實際瞭解市場運作狀況的行程，包括Jaya Grocer超市、Selayang批發市場等地，之後也會前往中央車站、城市規劃展覽館等地考察。

 

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