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花蓮大樹下話星雲！佛光山推「森众倡議」　種1萬5千棵原生樹

▲▼「大樹下話說星雲大師」論壇，由國際佛光會秘書長覺培法師主持，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「大樹下話說星雲大師」論壇，由國際佛光會秘書長覺培法師主持，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

佛光山暨國際佛光會推動「T-Earth 森众倡議」之森林永續工程，23日移師花蓮縣玉里神社段林地，舉辦「話說星雲大師—2023世界地球日暨世界書香日活動」，花蓮縣長徐榛蔚及立法委員傅崐萁皆到場共同響應，一同推廣結合在地人文及食材的綠色蔬食生活理念，推動環境永續的重要性。

「大樹下話說星雲大師」論壇，由國際佛光會秘書長覺培法師主持，花蓮縣長徐榛蔚、佛光山文化院院長依空法師及綠色公益基金會執行長戴慶華同台與談，期望大眾能透過星雲大師的法身舍利，提升自我，身體力行，得到真正平安幸福的解脫之道，同時也進行環境永續的推廣。

▲▼「大樹下話說星雲大師」論壇，由國際佛光會秘書長覺培法師主持，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與談時提到，今日是世界地球日與書香日共同舉辦，大家都知道地球只有一個，地球的重要性不言可喻，因此從個人、社會到國家及每一個地方開始，在文化教育中紮根，用知識與德行為地球續命。

徐榛蔚接續分享，花蓮縣政府在施政上如何在永續的基礎下執行，作為有機大縣的花蓮，全國40%的有機米與31%的有機雜糧都來自花蓮，因此在教育上透過食農教育，讓孩子從小紮根永續知識的素養。

▲▼「大樹下話說星雲大師」論壇，由國際佛光會秘書長覺培法師主持，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼與會者以實際行動響應 T-Earth 森众倡議，種樹成林。

而預計六月底啟用與台泥合作的DAKA再生資源利用中心，預計每一年將可減下四萬噸碳排放，加上現有的璞石閣生質能源中心，將都為花蓮縣推動減碳獲得大量貢獻。

立法委員傅崐萁則表示，地球只有一個，孩子成長只有一次，讓世世代代都能自然永續的環境下生長，需要透過大家的共同守護，天地之間看似平常的陽光、空氣、水都是生命萬物生存下去的必要條件，也是上天賜予我們的恩典，希望在這片樂土上我們都能感恩一切萬物，並為環境永續盡一份心力，一起愛地球。

▲▼「大樹下話說星雲大師」論壇，由國際佛光會秘書長覺培法師主持，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「T-Earth 森众倡議之植樹行動」，活動中綠色公益基金會特別頒贈「T-Earth 森众行動計畫證明」給佛光山、國際佛光會及企業贊助代表泓德能源科技公司，同時將邀請與會大眾，在現場排出「ZERO」圖騰，象徵「零碳排」，並邀請與會 者以實際行動響應 T-Earth 森众倡議，種樹成林，為地球永續貢獻心力。隨後行動種樹主辦單位邀請喜馬拉雅自然文明保護協會理事長楊文德分享玉里林地的森林復育計畫。

這次在花蓮玉里神社段的林地進行 NbS以自然為本的森林永續經營工程， 今年將陸續種下 15,000 棵樹，包括青剛櫟、肖楠、台東石楠、台灣扁柏、欅木 等多樣性的台灣原生樹種，並將種植以台灣原生茶樹為主的經濟樹種，為地方營造森林副產品的林下經濟產業。
 

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