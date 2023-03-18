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教宗與百位佛教領袖同禱世界和平！東西兩大宗教梵蒂岡共築和諧願景

▲教宗與百位佛教領袖同禱世界和平！東西兩大宗教梵蒂岡共築和諧願景。（圖／佛光山提供，下同）

▲天主教教宗方濟各與中華人間佛教聯合總會代表團共同為世界和平祈禱。（圖／佛光山提供，下同）

生活中心／綜合報導

天主教教宗方濟各，今天應來訪的中華人間佛教聯合總會訪問團團長、佛光山住持心保和尚的邀請，與近百位台灣佛教界領袖，一起以靜默祝禱的方式，共同為世界和平和諧進行禱告，這是東西方兩個最大、信徒最多的宗教，在大慈大悲的共同信願下，跨越宗教、文化和語言的籓籬，所進行的史無前例的祈禱儀式，場面殊勝而神聖。

「中華人間佛教聯合總會」是應教廷邀請前來梵蒂岡交流，由心保和尚、首愚法師、悟因法師及如淨法師等4位主席，以及監事長明光法師、常務理事、中國佛教會理事長淨耀法師共同領軍，率台灣佛教界各寺院僧團及文教各界菁英，近百人出訪，盛況空前，深受各界矚目。

▲教宗與百位佛教領袖同禱世界和平！東西兩大宗教梵蒂岡共築和諧願景。（圖／佛光山提供，下同）

教宗在會面時致詞表示，中華人間佛教聯合總會在發起人、佛光山開山星雲大師圓寂後來訪，象徵了台梵宗教交流的篤實友好。教宗說，「星雲大師對人間佛教的貢獻聞名於世，他也是跨宗教友好交流的先驅」，而這次聯合總會的訪問交流，正呼應教宗所強調的「相遇文化」（the culture of encounter），「相遇文化搭建起橋樑，也打破了偏見的圍牆。」教宗認為，宗教交流扮演增進友愛情誼的關鍵角色，尤其宗教間的教育交流，「為我們提供多種機會，彼此相遇，相互學習」，教宗期許這樣的交流能成為宗教與文化之間的橋樑，並進一步促進彼此互動、青年教育及世界和平。

▲教宗與百位佛教領袖同禱世界和平！東西兩大宗教梵蒂岡共築和諧願景。（圖／佛光山提供，下同）

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▲佛光山住持心保和尚致詞。（圖／佛光山提供）

佛光山住持心保和尚致詞時則分享，星雲大師主張宗教間要尊重、包容，彼此要對話、交流，並回顧大師自1995年起舉辦「第一屆天主教與佛教國際交流會議」，之後分別在1997年與2006年，先後與教宗若望保祿二世，及本篤十六世會面，交換各種意見；2003年，應邀參加台灣「天主教真福山修道院」的奠基大典，除了以行動贊助建設經費，特別叮嚀佛教與天主教的友誼，「不是一時的，也不是一次的，而是永恒的」，他說，此次訪問梵蒂岡，主要希望增進佛教與天主教的相互瞭解與合作。

隨後，心保和尚代表總會致贈兩幅畫作，一幅是由佛光山大慈育幼院孩童所製作的教宗藝術肖像；另一幅為一位殘障女孩運用緬甸碎石所完成的教宗肖像，以及一尊觀音像。生性簡樸、喜愛孩子的教宗對於收到孩童創作的肖像創作格外動容，對禮物相當珍視。

▲教宗與百位佛教領袖同禱世界和平！東西兩大宗教梵蒂岡共築和諧願景。（圖／佛光山提供，下同）

▲▼教宗方濟各在教廷克勉廳親切會見來自台灣的佛教界領袖。（圖／佛光山提供）

▲教宗與百位佛教領袖同禱世界和平！東西兩大宗教梵蒂岡共築和諧願景。（圖／佛光山提供，下同）

由於當代人類正面臨諸多困難與挑戰，持續的烽煙、戰爭的陰影、疫情的衝擊、政經的對立、氣候的異常，值此世界局勢陷入混沌，人心益發焦慮之際，心保和尚在致詞的最後，特別以中英文向教宗提出邀請，希望教宗能與台灣佛教團體，攜手為世界和平祈禱，經聯合總會、國際佛光會祕書長覺培法師，在致贈禮物時再以西班牙語翻譯，教宗隨即當場慈悲應允，並在與全體團員個別接見握手後，攜同代表團一起靜默祈禱三分鐘，展現了東、西宗教間的共融和諧，與對世間的大愛。

中華人間佛教聯合總會訪問團此行，還與耶穌會總會、聖若十字大學，以及道明會的天使大學等單位，舉行了一系列交流座談，聯合會秘書長覺培法師表示，座談除了聽取各自的組織與運作模式詳盡介紹外，溝通的領域非常廣泛，從宗教教育、人才培養、平權意識、組織發展、宗教交流，到全球暖化與消弭戰爭等公共議題，進行了多元的深度對話，以求為世界局勢提出解方，留下歷史見證。

▲教宗與百位佛教領袖同禱世界和平！東西兩大宗教梵蒂岡共築和諧願景。（圖／佛光山提供，下同）

▲▼佛光山住持心保和尚致詞邀請教宗一起為世界和平和諧進行跨宗教祈禱。（圖／佛光山提供）

▲教宗與百位佛教領袖同禱世界和平！東西兩大宗教梵蒂岡共築和諧願景。（圖／佛光山提供，下同）

代表團團長心保和尚在受訪時強調，這次大規模的交流訪問，藉著宗教的對談，可以加深宗教相互的了解，通過宗教的交流，可以認知人類本身的病苦，透過宗教的融合，可以產生和平和諧的力量，而經由宗教的團結，更可以面對世界未來的困境。

教廷宗教交談部副祕書長，來自非洲剛果，曾在台灣服務逾二十年，並任教過輔仁大學的鮑霖神父（Paulin B.Kubuya），是這場宗教交流重要幕後推手。鮑霖神父分享，這次是台灣各個佛教團體聯合來梵蒂岡參訪，具有很大的代表性。他也指出，星雲大師在台灣與單國璽樞機主教有深厚情誼，雖然兩位都已離世，但宗教間的交流並沒有因而停止，他們開啟先河，後面的人繼續承先啟後，這是最重要的意義。

▼中華人間佛教聯合總會訪問團與耶穌會總會、聖若十字大學及天使大學進行交流研討。（圖／佛光山提供）

▲教宗與百位佛教領袖同禱世界和平！東西兩大宗教梵蒂岡共築和諧願景。（圖／佛光山提供，下同）

▲教宗與百位佛教領袖同禱世界和平！東西兩大宗教梵蒂岡共築和諧願景。（圖／佛光山提供，下同）

▲教宗與百位佛教領袖同禱世界和平！東西兩大宗教梵蒂岡共築和諧願景。（圖／佛光山提供，下同）

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