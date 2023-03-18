陸宗教局長落馬！2月才向星雲法師致唁電

▲崔茂虎。（圖／翻攝人民網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中紀委18日宣布，中共中央統戰部前部長、大陸國家宗教事務局前局長崔茂虎涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

崔茂虎現年57歲，雲南宣威人，過去主要在雲南任職，去年5月才晉升統戰部副部長、國家宗教事務局局長，沒想到「進京」不到一年就落馬。

值得注意的是，今年2月星雲法師圓寂，崔茂虎還曾代表大陸國家宗教事務局致唁電。

消息傳出，崔茂虎進京不久，這次接受調查主要是因為在雲南工作期間的事情。