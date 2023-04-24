台南四草出現4公里「牡蠣海岸」　蚵民心淌血！保鮮期有限快來撿

▲受到上週西南氣流影響，台江國家公園四草海岸，出現一條長達約近4公里的「牡蠣海岸」，整條海岸線全布滿牡蠣，蚵民損失慘重。（圖／李進添提供，下同）

記者林悅／台南報導



因受到上週西南氣流影響，台江國家公園四草海岸，出現一條長達約近4公里的「牡蠣海岸」，整條海岸線全布滿牡蠣，台南市紅樹林保護協會秘書李進添表示，這些牡蠣都是被大浪打上岸，約可存活3天，有興趣的民眾可以來撿拾，不過這也造成蚵民損失慘重。

李進添表示，台江四草有許多蚵民在海域搭蚵棚養牡蠣，目前正值牡蠣採收期，因上周西南氣流來襲，四草海岸的蚵棚，被西南氣流帶來的大浪衝擊搖晃一連3天，蚵棚上很多蚵串都海浪衝擊斷裂沈入海中，而後這些斷裂沈在海中的蚵串，被海流潮水沖上岸，才會形成了一條長達近4公里的「牡蠣海岸」，這對正值要採收的蚵民而言，可說是損失慘重。

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李進添說，這些被沖上海岸的牡蠣有8成都是活體，約可存活3天，有興趣的民眾可以趁早來撿拾回去吃，不然潮水變低，海岸上的牡蠣若潮水無法觸及，很快就會死亡而發臭。

李進添說也說，像數量這麼多牡蠣被沖上岸，蚵民也無法清除，因不符成本，只好任由自然分解，這一波西南氣流造成的損失，讓蚵民心裡淌血。