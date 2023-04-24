為何議會「偷拍」許淑華3年？　徐巧芯曝原因：有人先汙衊我

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

贏得黨內立委初選的國民黨台北市議員徐巧芯日前公布2024競爭對手、民進黨的議員許淑華自2020年起多次未到北市議會的照片。對於自己為何從3年前就開始紀錄，徐巧芯透露，是因為有一次被「焦糖哥哥」陳嘉行汙衊。

徐巧芯在《週末大爆掛》說，有一次在委員會她的案子處理完，後面依程序可以不用到，她請假離席，卻被焦糖看直播畫面指控她薪水小偷，「我就很火大，從那個禮拜開始我就看前面的許淑華」。

徐巧芯指出，許淑華每次都去開中常會，所以再被焦糖汙衊後，她就鎖定許淑華，而且一做就做了3年。

根據徐巧芯所提出的許淑華出缺席紀錄，包括2020年10月27大會，對方簽到缺席完全沒來，10月28日市長專案報告，報告時間完全沒來，11月3日大會缺席、11月24日、12月15日大會完全沒來，12月22日大會敬老金覆議，投完票就離開、12月29日至隔年大會預算審查都沒來，只有1月6日大會來一下就走，1月11日、12日大會又沒來，1月14日來拿咖啡，1月20日政黨協商跟大會沒到，1月25日在停車場看到她但在議場沒看到，1月26日又沒看到人。

而在2022年，許淑華3月25日、3月30日大會沒來，4月13日大會，14:42才抵達，5月4日、6月15日大會完全沒來，6月22日遲到，接著6月28日、6月29日、8月24日大會都沒來，10月13日預算審查也沒來；2023年則是4月12日大會開議沒來，然後4月13日大會有出息，4月19日大會完全沒來。

對此，許淑華回擊，大會簽到沒有規定一定要在會場，議員可以在外面會勘、開協調會，做真正議員該做的工作，且辦公室都有電視螢幕可以看到議場狀況，還酸徐巧芯地方都反應很少在選區看到「芯水小偷」，希望在未來半年的選戰中，不要只有拜票的時候看得到人。