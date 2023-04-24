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大陸 大陸焦點 特派現場

上海台商心連心　高球場上一家親

記者趙禕/上海報導

因為受到新冠疫情影響而中斷了一年的上海市台灣同胞投資企業協會「競衡杯」高爾夫球賽，在春光明媚的暖陽裡迎來第20屆活動。這是上海市台商一年一度的體育盛事，吸引了150多位上海台商裡的高爾夫球愛好者熱情參加。

▲第20屆上海市台協「競衡杯」高爾夫球賽在上海天馬鄉村俱樂部舉行。（圖／記者趙禕攝）▲第20屆上海市台協「競衡杯」高爾夫球賽在上海天馬鄉村俱樂部舉行。（圖／記者趙禕攝）

儘管原本上海的天氣預報當天可能降溫甚至下雨，仍然擋不住參賽台商們滿滿的熱情。在上午的開球儀式上，上海市台協會長張簡珍為市台協的會員球友們鼓舞士氣，祝福大家賽出風采比出好成績。張簡珍表示，上海市台協將持續擴大影響力，團結帶領在滬台商會員發揚忠誠、勇敢、團結、擔當的上海台商精神，台協一家親、台商心連心，希望台商會員們勇當推動兩岸經貿融合的使命者，共創美好未來。

▲上海市台協會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台協會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

本次球賽的場地選了位在上海市松江區，由台商頂新集團投資的天馬鄉村俱樂部舉行，比賽在市台協會長張簡珍、頂新國際集團董事長魏應交、市台協監事長張秀琬、常務副會長李錦漳、副會長曾政國、頂禾控股執行長吳嘉林共同開球後展開。去年由於新冠疫情肆虐，這項延續了19年的賽事被迫停辦一年，讓這些熱愛高爾夫球運動的台商們憋足了勁，開賽的汽笛聲才一響起就開著球車直奔場上。

▲市台協會長張簡珍、頂新國際集團董事長魏應交、市台協監事長張秀琬、常務副會長李錦漳、副會長曾政國、頂禾控股執行長吳嘉林共同開球。（圖／記者趙禕攝）▲市台協會長張簡珍、頂新國際集團董事長魏應交、市台協監事長張秀琬、常務副會長李錦漳、副會長曾政國、頂禾控股執行長吳嘉林共同開球。（圖／記者趙禕攝）
▼參賽的台商們汽笛一響起就開著球車直奔場上。（圖／記者趙禕攝）▼參賽的台商們汽笛一響起就開著球車直奔場上。（圖／記者趙禕攝）

這場比賽主要是為了讓台商們在休閒運動中聯誼交流感情，參賽的台商們也都抱著以球會友的心情參賽，雖然少了點火爆的氣氛，但是充滿了歡聲笑語。台商黃景宏以總桿72桿的成績拿下本屆比賽的總桿冠軍，陳志鋒、林煥強和陳哲仁分獲淨桿冠、亞、季軍；傅子耀、吳子仲、黃國棟、林雍鈞、周清煌、余昱暄獲得近洞獎；陳哲仁、黃志輝、林恆躍則分別獲得遠距獎。

▲參賽台商在球場上聯誼更多過競技。（圖／記者趙禕攝）▲參賽台商在球場上聯誼更多過競技。（圖／記者趙禕攝）
▼市台辦副主任王立新、松江區委常委朱大章、市台協監事長張秀琬、頂禾控股執行長吳嘉林分別為球賽獲獎者頒獎。（圖／記者趙禕攝）▼市台辦副主任王立新、松江區委常委朱大章、市台協監事長張秀琬、頂禾控股執行長吳嘉林分別為球賽獲獎者頒獎。（圖／記者趙禕攝）

本屆比賽還在會場裡特別策劃舉辦了一場「合鳴市集」大促會，由競衡集團、永和食品、富邦華一銀行、皇冠箱包、喬山健康科技、興總食品、佘山投資、禾新醫院、白金制筆、PRO SIMON、質心商貿、天森無患、墨爾堡墨白、普利司通高爾夫、NU恩悠運動等15家單位共同組成「合鳴市集」，一方面助力台商品牌推廣，同時也提高台商們的互動參與感，許多沒有參加高爾夫球賽的台商們也趕來參加這場熱熱鬧鬧的台商市集。

▲由15家台資企業共同組成「合鳴市集」吸引了許多台商參觀採購。（圖／記者趙禕攝）▲由15家台資企業共同組成「合鳴市集」吸引了許多台商參觀採購。（圖／記者趙禕攝）

主辦單位還安排到場支持活動的上海市松江區政府官員、上海市台協的幹部和分支機構代表，參觀掛牌上海市台協運動休閒交流基地的天馬鄉村俱樂部，在現場瞭解俱樂商的設施以及有哪些團建項目可以選擇在這裡舉辦。

▲主辦單位安排松江區政府官員、市台協幹部和分支機構代表參觀天馬鄉村俱樂部的各項設施。（圖／記者趙禕攝）▲主辦單位安排松江區政府官員、市台協幹部和分支機構代表參觀天馬鄉村俱樂部的各項設施。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協的高爾夫球聯誼賽是上海市台協成立以來，最早開始、持續最久、舉辦屆數也最多的老牌競賽活動，每屆比賽都有100多位上海台商踴躍參與；過去有不少企業冠名支持這項賽事，2016年開始迄今都由現任上海市台協會長張簡珍經營的競衡集團冠名舉辦；未來上海市台協也將繼續把這項賽事辦的更好、更精彩。

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