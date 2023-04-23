5月汛期前未雨綢繆　南投縣政府舉行防災教育訓練

▲汛期將至，南投縣政府舉行防災教育訓練。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

5月汛期即將來臨，由於全球暖化等極端異常氣候現象，導致天然災害規模擴大，南投縣政府因此舉辦「112年南投縣自主防災土石流暨大規模崩塌災害防汛期前教育訓練」，提前防範可能發生的災害事故。

訓練課程21日登場，縣府邀請建國科大土木工程系助理教授王珮茹、講師蔡慕凡以及社團法人中華永續發展科技協會博士馮智偉，分別針對南投縣土石流自主防災推動現況、自主防災兵棋推演與實兵演練規劃、各鄉鎮市公所汛期應變事項上課；縣內易致災危險區的村里長、村里幹事及防災專員等約40人參加。

縣府農業處山坡地管理科長蕭文鎮說，在汛期前進行教育訓練，除增進第一線人員在相關防災知識及應對措施的熟練，也加強易致災危險區與縣府彼此間的資訊傳遞。

他提醒民眾在接收到新聞廣播媒體、村里長或水保局發送的緊急避難訊息時，包括黃色警戒、紅色警戒等，應配合進行預防性疏離疏散，或跟隨各公所指示疏散到安全區域避難場所，降低災害造成的危險。

信義鄉人和村防災專員田興光表示，部落曾經歷過桃芝颱風的侵襲，過往的防災經驗也提高部落居民對於災害來臨的警戒意識，縣府舉辦的土石流及災害防汛的教育訓練，能讓第一線人員及民眾更清楚災害來臨時的應變措施，也能保障更多村民的生命及財產安全。

縣府指出，本次教育訓練的3個訓練課程，在自主防災2.0推動現況，目前已進行28處兵棋推演及4處實作演練、社區訪視與環境調查，以及各社區自主防災訓練推動情形；各鄉鎮市公所汛期應變事項包含災防法有關災害應變措施、警報種類、警戒區域劃定、災情通報及疏散撤離；本年度自主防災2.0兵棋推演與實兵演練規劃則以幾種不同情境分別模擬災害來臨可能遭遇的狀況，包括海上陸上颱風警報發布、颱風圈接觸陸地及颱風圈遠離等。