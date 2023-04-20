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因應極端氣候　屏東編列6千萬預算...汛期前清疏計畫正式啟動

▲易阻塞河段預先清理 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲易阻塞河段預先清理 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

汛期將至，因應極端氣候的變化，屏東縣政府針對易淤積河段、區域排水及區排支線，優先啟動今年汛期前清疏計畫，確認排水無虞，做好因應準備，保障縣民生命財產安全。

▲易阻塞河段預先清理 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府水利處表示，每年5月至11月汛期期間，由梅雨開始，緊接著午後西南氣流帶來的午後雷陣雨，及不定期的颱風豪雨，將為屏東帶來大量的雨量，以往這些雨量易造成低窪地區積淹水情形，提早做好轄區相關排水設施雜物清理及積淤土整理，有利加速排除水量，降低積淹水情勢。

縣內有12條縣管河川及92條區域排水，加上區排支線，集水面積廣大，近年極端氣候變化，一場降雨常常超過以往觀測統計雨量，倘未能提早因應，易造成災害。

縣府今年編列約6,000餘萬元預算辦理各河川、區域排水及區排支線之清疏工作，以往清理之雜物除了樹枝雜草，尚有民眾丟棄的垃圾雜物，甚至有廢棄的腳踏車、飼料袋等，呼籲民眾勿亂傾倒，以免河道無法發揮疏洪功能。
清疏作業可加速排水保障周邊居民生命財產安全，雖汛期於5月才開始，但仍提醒民眾面對極端氣候變遷，短延時強降雨發生機率增加，需隨時保持警惕，提早準備防患淹水災情，使颱風豪雨傷害降到最低。

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