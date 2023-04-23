蘇貞昌是朱銘大粉絲　昔力挺美術館稱要讓大師留下、好好展示作品

▲前行政院長蘇貞昌是朱銘的「大粉絲」。（圖／蘇貞昌臉書）



記者陶本和／台北報導

知名台灣雕刻家朱銘（本名朱川泰，85歲）驚傳昨(22日)晚間在士林區住家中輕生。事實上，前行政院長蘇貞昌是朱銘的大粉絲，在2018年時，他穿著朱銘送的紅色Polo衫到朱銘美術館，本來就是老朋友的他們，一見面就開心握手。

據悉，朱銘昨晚間10點上樓到運動房內運動，太太發現他很久沒下來，上樓查看時，即見朱銘輕生，嚇得立刻報案。據了解，朱銘晚年罹患慢性疾病，心情較為負面消極，應是久病厭世選擇輕生，並未留下遺書。家屬對此十分低調，未表示任何意見，檢警今天下午相驗遺體後簽結，遺體發還家屬處理。

事實上，蘇貞昌一直以來都是朱銘的大粉絲，他在擔任台北縣長時，就跟朱銘相識。他在2018年時，穿著朱銘送給他的紅色Polo衫到朱銘美術館，兩人一見面都小跑步，興奮地互相握手。蘇貞昌當時說，一路上他們互相挽著，回憶過往奮鬥的日子，「老師告訴我，當時年美術館的路標差點被拆光光，多虧我才能恢復，遊客不會迷路，美術館也才有後來的發展。」

蘇貞昌說，聽到朱銘這段話很有感觸，政府不能只會頒獎，還要努力讓台灣的大師留下來，將作品好好的展示，啟發台灣學生，100個學生中只要能感動1個那便夠了。

蘇貞昌當時表示，很感謝美術館吳素美執行長熱情接待，說2019年就是美術館20歲，希望蘇貞昌能以市長身分出席，並協助美術館更穩定。蘇貞昌說，「我一直都很重視台灣的藝術文化，並尊重人才，我期盼新北能成為文化城市，所以一定會盡心盡力的做，讓下個朱銘在新北有舞台發揮」。

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▼前行政院長蘇貞昌是朱銘的「大粉絲」。（圖／蘇貞昌臉書）