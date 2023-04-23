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大陸 大陸焦點 特派現場

金庸圖書館差點被拆　網友連署成功留下

▲▼金庸圖書館差點被拆　網友連署成功留下。（圖／翻攝微博）

▲金庸圖書館由金庸捐款興進。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

武俠小說大師金庸（查良鏞）生前捐款興建的浙江嘉興金庸圖書館，日前傳出將因土地徵收被拆除。消息曝光之後，許多不捨的網友在網路上連署，目前當地政府已經確定不拆圖書館，原址保留，並研議新的經營方針。

嘉興金庸圖書館即將拆除的消息是在《2023年度嘉興市級國有土地上房屋徵收計劃表》中被發現的，並有網友發現圖書館外的金字招牌已經率先被拔掉，「感覺是大限已到，朝不保夕。」

▲▼金庸圖書館差點被拆　網友連署成功留下。（圖／翻攝微博）

消息曝光之後，許多網友都感到很不捨，在網路上連署求情，「嘉興這麼大，就留不下一間圖書館嗎？」「因為政府要賣地？還是因為開發商要建房？圖書館擋住了財路？」

根據《東方網》報導，在各方的努力下，當地政府已經確定不拆圖書館，嘉興市文化廣電旅遊局的工作人員透露，局裡一直在呼籲和建議相關部門不要拆，目前市政府已經確定不拆、原址保留，接下來就是研究如何運營的問題。

另外，2021年12月，嘉興市人民政府官網還曾發出了一份《對市政協八屆五次會議第226號提案的答覆》，該份答覆回應了曹堅委員提出的《關於保留金庸圖書館建築的建議》。

答覆中，嘉興市文化廣電旅遊局與嘉興市文物局就金庸圖書館今後的去留與定位提出了3條意見，分別是切實做好金庸圖書館建築保護、進一步挖掘金庸文化資源與精準把握金庸圖書館功能定位。

▲▼金庸圖書館差點被拆　網友連署成功留下。（圖／翻攝微博）

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