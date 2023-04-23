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朱銘辭世！從農家窮小孩到世界頂尖雕刻家　代表作《太極》成絕響

▲第十屆總統文化獎論壇，朱銘。（圖／記者林敬旻攝）

▲雕刻大師朱銘輕生辭世。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／台北報導

享譽國際雕刻家朱銘（本名：朱川泰，85歲）傳因久病纏身於家中輕生。朱銘是苗栗縣通霄人，1968隨已故雕塑大師學習，1976年於國立歷史博物館舉辦首次個展打響名號。

早在1953年朱銘就跟隨通霄鎮慈惠宮雕刻師李金川學習雕刻及繪畫，1966年作品「相悅」獲選台灣省第21屆全省美術展覽會雕塑部優選獎，隔年，「久別」得到台灣省第22屆全省美術展覽會雕塑部第3名。

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朱銘早期以鄉土主題如「牛」、「牧童」等雕刻出名，近期融合中國哲學如「太極」等的現代雕刻聞名世界。他的作品保留傳統木雕與現代雕塑精神，逐漸發展出超越兩者的獨特風格，近年則多元利用陶土、海綿、銅、不鏽鋼、保利龍等新媒材的作品嘗試，是台灣當代代表藝術家之一。

朱銘最著名作品之一是「太極」系列，創作源自楊英風勸朱銘學太極來維持身體健康，之後朱銘便挑戰以「太極拳」當成雕刻題材。在1976年的史博館個展中，該系列作品並未獲得太多注意，翌年隔年至日本東京中央美術館展出後造成轟動，才重新被台灣重視。

1987年，朱銘在台北縣金山鄉（今新北市金山區）籌建美術館園區，歷經12年，於1999年9月開幕。朱銘美術館占地11甲，目前開放約8甲，大多為戶外展示空間，園區內可遠眺金山海景。朱銘自述，美術館是他最大的一件作品，該館也獲得當年日本東京創新大獎（Tokyo Creation Award）海外獎。館內除收藏朱銘作品，還有李金川、楊英風、郭柏川、廖繼春、李澤藩、楊三郎、張萬傳、洪瑞麟等國內藝術家作品。國外則有畢卡索、米羅、達利、亨利·摩爾、安迪沃荷等人之作。

朱銘畢業於苗栗縣通霄國小，2003年獲天主教輔仁大學頒授藝術博士學位、2004年獲得行政院文化獎，為台灣對文化界人士所頒發的最高榮譽獎項，2007年又獲得福岡亞洲文化獎藝術．文化獎。

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