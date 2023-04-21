台東縣稅務局攜手國稅監理單位　舉辦漫遊山海稅務懇談會

▲台東縣稅務局攜手國稅監理單位舉辦漫遊山海稅務懇談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

為讓民眾了解稅務新知及各項推動的便民措施，台東縣稅務局日前分別前進長濱鄉、大武鄉及海端鄉等地舉辦稅務懇談會，並邀請財政部南區國稅局台東分局、交通部公路總局高雄區監理所台東監理站及執行署花蓮分署共同舉辦，更獲得在地議員、鄉長、村長與當地社團的支持及參與，除了提供國稅、地方稅稅務及道安等諮詢服務外，並以有獎徵答方式，寓教於樂，傳達稅務新知。

稅務局長李素琴特別說明，創新的便民措施「東稅視訊e點零」對民眾有諸多的益處，尤其對偏鄉民眾來說更是便利，民眾只要備妥身分證明文件，運用智慧型手機、平板電腦即可透過視訊申辦財產及所得清單、房屋稅籍證明等稅務文件，同時針對年長者、新住民也貼心提供口述代填服務，不需出門、不用憑證，就能快速取得稅務文件。





李素琴更進一步表示，目前也將稅務服務櫃檯延伸至全縣鄉鎮市公所、地政事務所及戶政事務所，鄉親只要到各延伸據點即有服務人員協助視訊申辦，民眾可自行選擇稅務文件以郵寄或電子郵件信箱收件或至公所直接領取，省時又方便。

懇談會中進行有獎徵答提問，參與民眾現學現賣將所學的國、地稅務、車籍管理等問題應答精確完整，獲得精美實用的生活用品，透過活動讓參與鄉親都能充份瞭解當前重要稅務知識及各項便民措施。