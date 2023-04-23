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大陸 大陸焦點 特派現場

中國人口負成長　生育成本負擔大減動機

新生兒,孕婦,產檢,早產兒,嬰兒。（圖／CFP）

▲中國新生兒數量大減。（圖／CFP）

文／中央社

報告剖析，中國人口負成長必須面對勞動力短缺、養老財政困窘等問題，生育成本負擔大削弱了生育動機；中國官方認為受高等教育人數增，對於人口紅利轉為「人才」紅利有信心。

陸委會大陸與兩岸情勢簡報「中國大陸人口成長變化及政策焦點觀察」一文內容作出上述表示。

中國國家統計局2023年1月人口數據顯示，2022年人口數為14億1175萬人，較2021年末減少85萬人，這是中國61年以來第一次出現人口負成長。

報告提到，中國人口進入負成長時間點較過往研究預測提早許多。

2019年「人口與勞動綠皮書：中國人口與勞動問題報告」預期中國人口數在2029年達14.42億人高峰；聯合國「世界人口展望2019」（WWorld Population Prospects 2019）則是預測中國人口在2031年達峰、2032年進入負成長。

報告指出，中國檢討生育政策、人口變化趨勢後推估，生育成本負擔可能是影響民眾生育決策關鍵，於是近年來中國官方以生育津貼、住房補助或是納稅減免等措施，盼能增添民眾生育誘因。

人口負成長首要衝擊勞動力供給，報告分析，中國14至64歲人口比率、絕對數量皆於「十二五」期間開始下降，部份學者仍認為「人口紅利」存在，2022年中國14至64歲人口數達9.46億人；再者是中國近20年來人口素質提升，每10萬人具有大專及以上教育程度者，由2000年3611人增至2020年1萬5467人，所以對人口紅利轉為「人才紅利」深具信心。

報告強調，老齡化趨勢除了衝擊勞動力供給外，另也顯示國家在各項養老福利、養老金等負擔將逐漸加重；由於過去一胎化政策實施，這也意謂中國年輕一代必須背負龐大扶養責任。

紐約時報日前刊文直指中國的人口危機是一個全球問題，中國人口減少代表消費者支出減少，將威脅到蘋果智慧型手機、耐吉運動鞋等依賴中國銷售市場的全球品牌；中國不斷萎縮的勞動力可能無法養活不斷成長的老齡化人口。

中國官媒央視對於西方媒體在中國人口負成長等相關討論上予以批評，抨擊西方媒體聚焦印度人口數量超越中國，忽略中國人口創下的經濟發展奇蹟，出生率下降、生育意願下降是全世界面臨的共同問題。

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