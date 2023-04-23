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能高縱走1死1失聯！領隊遺體暫放營地　橘色背包套不是美籍女的

▲▼6人登山隊伍縱走能高安東軍，遇氣候不佳撤退，領隊失溫死亡，華裔女子目前還在搜索中。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲能高安東軍縱走發生一起山難，造成一死一失聯，救難人員持續搜救。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、郭玗潔／花蓮報導

能高安東軍縱走發生一起山難！華裔美籍葉姓女教授和陳姓領隊等組成6人登山隊，18日從南投屯原登山口入山後，20日卻因氣候惡劣，走在隊伍後面的領隊失溫死亡、華裔美籍葉姓女教授也失聯。原本今早出動直升機，預計將領隊遺體吊掛下山，也因氣候不佳，無法吊掛，只能先把遺體暫置大陸池營地。另華裔女教授目前還在搜索中。

根據高山嚮導巴奇接受中央社記者訪問指出，東軍縱走路線風險很多，這次出事的6人登山隊，雖由女教授等3名山友搭配1名領隊及2名協作，陣容是「100分的搭配」，但帳篷都在協作身上，且隊伍前後距離較遠，撤退地點都不同，推測可能是導致落後隊員無法跟上抵達紮營點，進而造成失溫、迷路的原因。

搜救隊透過偵空機搜尋後，已發現領隊遺體所在位置，由於該處地勢斜坡，直升機無法降落，僅能以吊掛方式載運遺體。原本今早9時19分已出動直升機，預計前往吊掛領隊遺體下山，但上午因山區天候不佳、雲層太厚，能見度差，無法吊掛，預計明天會再度申請空勤總隊黑鷹直升機協助，目前只能將陳姓領隊的遺體暫置大陸池營地。

▲▼能高安東軍縱走發生一起山難，一死一失聯。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲透過偵空機搜尋，已發現領隊遺體所在位置。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

而失聯華裔女教授搜救的部分，由於山區下雨又有大霧，搜尋任務執行困難，雖出動2組搜救隊前往搜索中，地面搜救隊伍第一梯次已與登山隊4人下山，第二梯次5人搜救隊今天前進到能高山主峰，因判斷失聯的葉姓女教授腳程較慢，因此搜索範圍擴大；根據搜救隊回報指出，山區昨天下雨、且起大霧，增添搜救難度。

消防局表示，雖研判葉姓女教授可能位於能高主峰北方的位置，但只能依推測方向持續搜索，另外傳出沿線19.2公里邊坡處，發現橘色塑膠布料背包套，也已確認並非葉女所有。

▲▼6人登山隊伍縱走能高安東軍，遇氣候不佳撤退，領隊失溫死亡，華裔女子目前還在搜索中。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼6人登山隊伍縱走能高安東軍，遇氣候不佳撤退，領隊失溫死亡，華裔女子目前還在搜索中。（圖／記者王兆麟翻攝）

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