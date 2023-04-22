　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

能高縱走領隊死亡、美籍女教授失聯　嚮導：天候不佳應立即撤退

▲南投登能高縱走1名高山協作失聯。（圖／南投林管處消防局提供）

▲能高縱走發生1死1失聯事件，嚮導呼籲，天候不佳應立即撤退。（圖／南投林管處消防局提供）

文／中央社

6人登山隊伍縱走能高安東軍，遇氣候不佳撤退，領隊失溫死亡、華裔美籍葉姓女教授失聯。高山嚮導呼籲，登山需謹慎預判天候，即時撤退勿拖延，隊員腳程不同也應保持可聯繫距離。

能高安東軍山縱走位在南投和花蓮兩縣交界高山稜線，從南投縣仁愛鄉屯原登山口進入，行經卡賀爾山、能高主峰、能高南峰、光頭山、白石山、安東軍山，最後從奧萬大森林遊樂區出來，沿途會行經台灣水鹿棲地最具特色，一般安排6天5夜行程。

高山嚮導巴奇接受中央社記者訪問指出，能高安東軍縱走路線風險很多，其中天氣因素、人為等不確定因素都可能增加危險性，尤其山區救援資源有限，務必確保通訊軟體、衛星電話足夠，團員間保持聯繫再出發。

巴奇指出，能高安東軍山縱走第一天停留天池山莊後，即須判斷接下來行程後的天氣狀況，若將遇上豪雨，建議就當下停止行程，撤退下山，切勿冒險直闖。

他表示，若行進過程發現氣候轉差，雨勢有增大狀況，也應及時原路撤退，返回安全紮營地。

巴奇指出，組團隊伍難免會有腳程快慢不同、隊員身體不舒服等不確定因素，隊伍前進過程，即便有速度不同，仍需維持可聯繫距離，避免臨時需撤退卻無法完整聯繫，錯過撤退時機點。

巴奇分析，以這次美籍教授團為例，3名山友搭配1名領隊及2名協作，陣容是「100分的搭配」，但帳篷都在協作身上，且隊伍前後距離較遠，撤退地點都不同，推測可能是導致落後隊員無法跟上抵達紮營點，進而造成失溫、迷路的原因。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
遭掃射當鋪老闆身分曝光！　哥哥是警官
快訊／才抵台就飛奔新北刑大！　侯友宜：全力壓制犯罪
隔壁車突冒一顆人頭！　他驚見「裸女騎乘司機瘋車震」
快訊／動力火車唱一半...「大咖金曲歌王」現身　全場暴動
婚禮「新郎新娘沒到場」！父母致詞20秒溜下台　全場賓客傻眼
快訊／盼魔獸續留！　雲豹雙星公開喊話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

和女友赴澳打工「遭毒駕衝撞」雙亡！媽哭斷腸：獨子就這樣走了

土城遭掃射當鋪老闆身分曝光！哥哥是警局「中階警官」

與于美人開講　郭台銘不怕民進黨：高虹安都沒被打死我是他師父

「一級戰區」人龍提早3小時卡位　張安樂將迎轎...警嚴陣以待

快訊／台南北區文賢路民宅火警　3民眾搶救送醫

能高縱走領隊死亡、美籍女教授失聯　嚮導：天候不佳應立即撤退

八大妹被潑熱湯！知情者爆「她太誇張」　3主角IG遭肉搜曝光

16歲少女造謠高雄社教館發「玻璃渣糖果」　遭社維法送辦

解渴神器出事了！貨櫃車載「移動式海淡機組」勾電線...電桿慘斷裂

誓洗刷「一級戰區」污名　王惠美：不要讓媽祖哭哭唷

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

嘉義3死驗屍！妻中14刀　小兄弟天人永隔...校長不捨

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

和女友赴澳打工「遭毒駕衝撞」雙亡！媽哭斷腸：獨子就這樣走了

土城遭掃射當鋪老闆身分曝光！哥哥是警局「中階警官」

與于美人開講　郭台銘不怕民進黨：高虹安都沒被打死我是他師父

「一級戰區」人龍提早3小時卡位　張安樂將迎轎...警嚴陣以待

快訊／台南北區文賢路民宅火警　3民眾搶救送醫

能高縱走領隊死亡、美籍女教授失聯　嚮導：天候不佳應立即撤退

八大妹被潑熱湯！知情者爆「她太誇張」　3主角IG遭肉搜曝光

16歲少女造謠高雄社教館發「玻璃渣糖果」　遭社維法送辦

解渴神器出事了！貨櫃車載「移動式海淡機組」勾電線...電桿慘斷裂

誓洗刷「一級戰區」污名　王惠美：不要讓媽祖哭哭唷

新莊幸福站停車場力拚年底完工　樹林長壽公園停車場兼顧綠意

和女友赴澳打工「遭毒駕衝撞」雙亡！媽哭斷腸：獨子就這樣走了

西班牙餐廳桌邊火焰料理「燒到裝潢」　全面燃燒釀2死10傷

金曲歌王台上還在演出...突被趕：閃啦！　當眾尷尬讓路

恭喜林益全最速1900安　老戰友胡金龍同場共舞

土城遭掃射當鋪老闆身分曝光！哥哥是警局「中階警官」

新北水利志工表揚大會　感謝堅守崗位無私奉獻

快訊／才抵台就飛奔新北刑大！　侯友宜：全力壓制犯罪毫不寬貸

岳東華一棒逼和　兄弟、悍將12局3比3戰平

北市第56屆「中小學科學展覽會」266作品入選　鼓勵學生熱愛科學

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

大甲媽志工遭撞斃　駕駛竟肇逃…家屬悲痛求真相

15歲槍手轟當舖！撞公車在家休養被逮

林思宏酒駕！蘇怡寧痛心：我會負責

金門士官半夜街上喊「起床」慘了

墜海畫面曝！女見酒測器心虛　2度撞堤防後衝落海

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

「被潑湯八大妹」嘴砲對話曝光！　罵人破麻還嗆輸贏

更多熱門

相關新聞

雷擊木噴飛砸傷山友　南三段3起山域事故

雷擊木噴飛砸傷山友　南三段3起山域事故

南投縣境內近來山域事故頻傳，4月5日當日在偏遠的南三段就接連發生三起事故，第一案早上10：08，陳OO（男性、52歲）行經南三段天南可蘭山時發生高山症（意識模糊、頭痛嘔吐），在原地待援。第二案為下午13:52李OO（男，34歲） 行經南三段本鄉山，因樹木雷擊後遭噴飛碎木砸到造成髖骨受傷，在原地待援。第三案為晚間20:48，李OO（女，35歲）行經南三段亞力士營地時摔倒疑似腿部骨折，在原地待援。

強化救災能量　潮州義消辦理山域救援訓練

強化救災能量　潮州義消辦理山域救援訓練

即／男獨攀郡大山墜80m深谷「多處骨折」

即／男獨攀郡大山墜80m深谷「多處骨折」

狒狒丟石頭！3登山客慘遭「60kg巨岩」弄斷腿

狒狒丟石頭！3登山客慘遭「60kg巨岩」弄斷腿

天空之城附近墜谷　男倒臥野溪旁亡

天空之城附近墜谷　男倒臥野溪旁亡

關鍵字：

能高縱走山難

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

《女大》牛爾消失3年！手術失敗「頭髮全白」近況曝

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

LINE「實用1功能」再升級！

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面