徐巧芯揚言赴地檢署告發許淑華　質疑「新潮流傀儡」詐領出席費

▲徐巧芯出席2023台北母娘文化季祈福法會。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市黨部22日宣布，台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，由台北市議員徐巧芯勝出，而徐巧芯也隨即召開記者會公布民進黨對手台北市議員許淑華的相簿。徐巧芯23日再批評，許淑華連最基本的審查預算都不到，質疑對方詐領出席費，目前還沒到地檢署告發，但「我想要什麼時候去，就什麼時候去」。

國民黨主席朱立倫、徐巧芯等人23日上午9時30分到松山慈惠堂，出席2023台北母娘文化季祈福法會，值得一提的是，朱立倫、徐巧芯等人離開後，約於10時整由民進黨主席賴清德、許淑華等人到場，藍綠兩黨主席、競爭對手皆出席地方宗教盛事，但「王不見王」。

針對許淑華反嗆她才是薪水小偷，徐巧芯於會前受訪時表示，「這種邏輯死亡言論，大家聽得下去嗎？」重要的市議會大會沒到，可能有涉及詐領出席費問題，正常人反應是檢視這幾天狀況，並跳出來反擊說被污衊，但許淑華完全不敢針對有無詐領出席費一事做回應，反而把矛頭丟向無關的人。

徐巧芯酸說，如果許淑華認為其他議員沒出席，也可以學她做記錄，「可是不好意思，她沒辦法自己記，因為她本身也不在。」自己拍下這些照片，代表本人就在現場，「到底誰是薪水小偷，民眾看很清楚，詐領出席費的薪水小偷正是許淑華。」

▲徐巧芯公布「許淑華相簿」。（圖／記者杜冠霖攝）

徐巧芯認為，許淑華自稱在外面勤跑服務問政，可是議員最基本的職責是審查預算，如果不願意到議會審查預算，在外面跑來跑去不知道幹嗎，這是選民無法接受的事，倘若這種人進入立法院，除了民進黨要求按鈴表決之外，全部都不到場，「拜託！我們很多國會議案都沒辦法通過，真的會對不起人民。」

徐巧芯提及，民進黨選錯人了，因為另一名市議員洪健益都在現場，反倒是許淑華總是不在，「對她來說出席民進黨中常會，比在議會大會開會、審查預算還重要，絕對是一個黨意議員、新潮流傀儡，這樣的人進到國會後，還會是新潮流傀儡、黨意立委。」

徐巧芯強調，曾有鄉鎮代表因為詐領出席費被判刑，「是不是許淑華就是下個會被判刑的人？我目前還沒到地檢署告發，因為時間還很長、追訴期還在，但我想要什麼時候去，就什麼時候去。」且自己已將相簿放上網路，若有網友看不下去、拿相簿內容跑去檢舉，也是可能發生的事情。

關於許淑華認為這是民代與狗仔的對決？徐巧芯回應，自己絕對不是狗仔行為，因為議員在週三大會上幾乎缺席，出席率僅11％左右，是每個民眾都希望揭露的事，倘若自己是偷拍許淑華下班後跟誰去哪裡，這才是狗仔行為，但自己僅是針對公共事務提出批判、疑似詐領出席費證據。