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AIT公開尋「3位年輕人」！　在羅森柏格、孫曉雅後比YA有禮物

▲▼AIT要找這三位在後方偷比YA的年輕人，會有小禮物。（圖／AIT臉書）

▲AIT要找這三位在後方偷比YA的年輕人，會有小禮物。（圖／AIT臉書）

記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）18日至23日在台訪問，羅森柏格與處長孫曉雅近日造訪饒河街夜市後，透過AIT臉書分享，她們超愛胡椒餅、烤魷魚，以及食物的香味和充滿活力的氣氛。特別的是，還有一張照片中，有3位年輕人在羅森柏格與孫曉雅的身後，開心比YA合影，AIT則公開「尋人」，表示要送小禮物給他們。

根據AIT臉書專頁，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，台灣以友善的人民、熱鬧的夜市和美味的食物而聞名，她帶著羅森柏格在饒河街夜市玩得很開心，「這是我最喜歡帶遊客去的地方之一」。

羅森柏格則指出，感謝孫曉雅陪她在台北著名的饒河街夜市度過一個很有趣的夜晚，並透露自己超愛胡椒餅、烤魷魚，食物的香味和充滿活力的氣氛。

特別的是，AIT臉書貼出數張逛夜市的照片中，有一張孫曉雅與羅森柏格自拍照，正好有3位年輕人在後方也開心入鏡，而AIT也公開「尋人」，希望這3位朋友私訊AIT小編，將贈送小紀念品。

▲▼美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）18日至23日在台訪問，羅森柏格與處長孫曉雅近日一同造訪饒河街夜市。（圖／美國在台協會）

▲▼美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）18日至23日在台訪問，羅森柏格與處長孫曉雅近日一同造訪饒河街夜市。（圖／美國在台協會）

▲▼美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）18日至23日在台訪問，羅森柏格與處長孫曉雅近日一同造訪饒河街夜市。（圖／美國在台協會）

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