新北接連槍擊案！　鎖定弘仁會...黃明昭：全力追緝幕後主嫌

記者戴上容／新北報導

新北市接連發生槍擊案，警政署長黃明昭今下午前往土城警分局關心狀況，黃明昭表示，該案是竹聯幫弘仁會跟華山幫糾紛引發槍擊案，打擊黑幫是要跟幫派有所接觸才能掌握組織運作，警政署將放寬「特定對象接觸交往限制」，讓同仁有更寬鬆蒐情的行為來完成打擊黑幫、維護治安。

▲▼警政署長黃明昭前往土城關心辦案進度。（圖／記者戴上容攝）

警政署長黃明昭今下午2時許前往土城分局關心近日雙北槍擊案狀況，黃明昭表示，經過清查，應該是竹聯幫弘仁會跟華山幫有一些糾紛，引發槍擊案，將透過專案小組認真追查，釐清相關糾紛跟幕後教唆少年犯罪的主嫌。

針對近期少年犯案情形，黃明昭表示，少年尤其未在學或中輟，容易演變成幫派分子，警政署針對少年被吸收的情形很重視，要求各縣市針對有可能被吸收的少年，尤其有可能是中輟生等未就業少年都關懷的目標，從關懷中挖掘是否有被吸收的情形，以此作為打擊。

此外，警政署將放寬「特定對象接觸交往限制」，警察需要很多相關違法事證情報蒐集，如果跟民眾脫節是沒有辦法進一步掌握線索情報。打擊黑幫是要跟幫派有所接觸才能掌握，從接觸中蒐集情報以便後續打擊，警政署會放寬掃黑專責人員，有個案的蒐集也容許可以接觸，完成案件後後報備就好，讓同仁有更寬鬆蒐情的行為來完成打擊黑幫維護治安。

據傳，各幫派大哥近日相繼出境，黃明昭表示，任何犯罪都有脈絡可循、蛛絲馬跡可追，若製造不在場證明，「最後還是會追蹤到你，無論你到天涯海角，警方都有能力將你繩之以法」，黃明昭更強調，警方對黑幫絕對零容忍。