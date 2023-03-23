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社會 社會焦點 保障人權

不忍了！吳子嘉說他去過88會館　2任警政署長都提告捍清譽

▲對於分局長與涉黑網紅烏鴉拍照問題，警政署長黃明昭8日下午回應。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署長黃明昭23日發聲明指出，針對名嘴吳子嘉不實言論將提告捍衛清譽。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

針對3月22日吳子嘉透過風傳媒「下班瀚你聊」網路節目，誣指警政署署長黃明昭於未擔任警政署長前曾涉足「八八會館」一事，黃明昭嚴正駁斥，未曾去過八八會館，如曾涉足，將辭去警政署長一職，對於毫無證據的不實指控將依法提出告訴，以捍衛個人清譽及整體警察形象。

黃明昭表示，警政署對於涉入八八會館招待所接受不當飲宴之官警，均秉持勿枉勿縱之精神，經調查「事證明確」者均已懲處或調職，疑涉不法部分，並報請檢察機關深入查處，若自己曾涉足，豈敢嚴正查辦。

黃明昭強調，吳子嘉涉嫌不實指控，嚴重損個人名譽及形象，對其毫無證據、誇大不實不負責任的言論，表示強烈譴責，並呼籲儘速公布照片或影片，接受公眾檢驗。他表示，時事評論者要秉持證據、良心發言，吳子嘉先生以破壞他人名譽，作為提升節目流量的手段，應負起社會責任及法律責任。

另外針對長吳子嘉也曾在「下班瀚你聊」節目中，指控前警政署長陳家欽去過八八會館一事，由於此指控毫無根據，已涉及防害名譽罪，據瞭解陳家欽已委由律師宋重和擬訴狀將正式提告

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