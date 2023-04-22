爆冷門贏立委初選！賴坤成自曝勤走基層　怨：被小英門生打壓

記者詹宜庭／台北報導

民進黨22日公布台東縣立委初選民調，現任立委劉櫂豪以37.23%輸給前立委賴坤成45.64%。面對初選結果，賴坤成透過臉書表示，他不僅沒有公職身分，還被當作民進黨棄兒，屢被「小英門生」打壓，但現在民眾對劉櫂豪的一選再選已經無感，再加上他努力接觸選民、勤走基層，直言「如果再給我一週時間多跑多拜訪，我一定大贏！」

賴坤成表示，從3月22日宣布投入民進黨台東縣立委黨內初選，到4月21日進行電話民調，整整一個月的時間，雖然很短促，但對他而言卻是刻骨銘心、點滴心頭的漫長。選舉涉及知名度、支持度、看好度三個面向，而民調則是知名度、曝光度高者佔優勢。對手劉櫂豪不僅是現任立委，他還集層峰關愛眼神於一身，掌握著極豐富的黨政資源，又是政論節目名嘴，「而我12年來在台東縣沒有任何官職，也很少有公開曝光的活動」，兩人在對照之下，幾乎沒人看好。

賴坤成指出，立委登記費高達75萬元，但他最近不僅辭官沒收入，又遇到股票套牢，除了企業界朋友不看好，家人更是強烈反對，「然而，一股尋求在台東最後一戰的強烈意願，趨勢著我排除萬難毅然決定投入。」他說，他在台東從政30幾年，鄉親給他很多機會與期待，所以他不能就這樣消逝在台東政壇，要在體力尚可、經驗、人脈都處於高峰狀況下，對台東盡重責大任。

賴坤成指出，他投入政治領域30餘年，選舉對他而言並不陌生，10次參選中共4勝6敗，包括1991年擔任國大代表、1998年當選台東市長、2010年成為單一席次立法委員，都是為綠營在後山花東搶下第一席的開路先鋒，有苦勞也有彪炳戰功，更交出讓選民有感的成績單。

不過，賴坤成也抱怨，除了總統大選，很多場選舉都有他不可抹滅的功勞，「但這樣的人卻長期被打壓，苦無參選機會，稍表參選意願，馬上就有鋪天蓋地的力量勸阻我，要讓『那個人』再選一次。」他表示，二次黨內初選失利，在被一群人「欺騙」的情況下，無預警地陷入「黨內初選」，當時因為時間短促，完全不熟悉「電話民調」的遊戲規則，因此以0.1%落敗，黯然離開台東被迫去花蓮當「墊腳石」，落敗後再也沒公職。

賴坤成坦言，這次初選，雖然劉櫂豪熟悉民調遊戲規則且早已備戰多時，但他也努力接觸選民，整個月幾乎都是早上6點至晚上12點的密集行程，拜訪地方人士、走訪市場、機關，宣傳車沿街宣講，地方經營從不停止，雖然少了公職的光環，卻也讓他有更多時間深入民間社團活動，累積許多死忠的支持者。

賴坤成強調，他不僅沒有公職身分，還被當作民進黨棄兒，屢被「小英門生」打壓，但現在民眾對劉櫂豪的一選再選已經無感。他批評，這次劉自認穩贏，完全採取「冷處理」，連基本的文宣、廣告、宣傳車都免了，服務處繼續週休二日，「但我團隊的努力，選民都看在眼裡，也給我了扶搖直上的空間，所到之處、幾乎毫無阻力就答應支持，如果再給我一週時間多跑多拜訪，我一定大贏！」